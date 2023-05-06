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Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 12:38
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Стивен Сигал решил рассказать "всю правду" в документальном фильме об Украине

Американский актёр Стивен Сигал снимет документальный фильм, который расскажет "всю правду" о событиях в зоне российской военной спецоперации. Об этом он заявил на пресс-конференции в Самаре.

"Сейчас в разработке [находится] документальный фильм про события, которые происходят в зоне СВО, поскольку я считаю, что это большая задача — показать нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду, доказать и показать, что это не было нашим вторжением, как говорят представители НАТО, США и других стран", — подчеркнул он.

Сигал добавил, что планирует участвовать в художественных кинопроектах, но после окончания работы над документальным фильмом. Он побывал ранее в горячих точках СВО и пообщался со множеством военных, в основном российских. А разговаривая с украинцами, актёр сильно удивился их утверждениям, что в Незалежной нет нацистов.

Американец также уверен, что сейчас 99% информации про украинский конфликт публикуется в зарубежных СМИ людьми, которые на Украине никогда и не были. Вероятно, отметил Сигал, эти сведения подсовывают журналистам аналитические центры, находящиеся в Соединённых Штатах.

Стивен Сигал заявил, что Зеленский работает на нацистов
Стивен Сигал заявил, что Зеленский работает на нацистов

Ранее сообщалось о выступлении Сигала на Международном фестивале антифашистской песни в Самаре. Мероприятие проходит с 1 по 6 мая.

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ТАСС / Александр Щербак

Евгения Колесникова
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