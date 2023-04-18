Стивен Сигал выступит на Международном фестивале антифашистской песни в Самаре

На Международном фестивале антифашистской песни "Гитары в строю!" в Самаре выступит актёр и режиссёр, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Азарова.

"В Самаре 6 мая Стивен Сигал выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля "Гитары в строю" на площади Куйбышева, чтобы порадовать своим выступлением, куда войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции", — говорится в сообщении.

По словам Азарова, на фестиваль приедут музыканты и артисты из разных стран мира, в том числе из Никарагуа, Великобритании, Испании, Италии и Словении. Эти люди, подчеркнул губернатор, понимают, какому злу сегодня противостоит Россия, поэтому они поддержат наш народ на мероприятии в Самарской области. Фестиваль пройдёт с 1 по 6 мая, вход будет бесплатный.