Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Стивен Сигал. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Президент РФ Владимир Путин наградил американского актёра и режиссёра Стивена Сигала орденом Дружбы за содействие развитию международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
"За весомый вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией", — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Стивен Сигал снимает документальное кино о конфликте в Донбассе. По словам режиссёра, представители западных СМИ никогда не были в регионе, поэтому мир не знает правду.