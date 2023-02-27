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27 февраля, 13:31

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

<p>Стивен Сигал. Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Стивен Сигал. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Президент РФ Владимир Путин наградил американского актёра и режиссёра Стивена Сигала орденом Дружбы за содействие развитию международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"За весомый вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика специального представителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией", — говорится в документе.

Депутат-доброволец Хубезов награждён орденом Мужества

Депутат-доброволец Хубезов награждён орденом Мужества

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал снимает документальное кино о конфликте в Донбассе. По словам режиссёра, представители западных СМИ никогда не были в регионе, поэтому мир не знает правду.

Татьяна Миссуми
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