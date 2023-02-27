Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил американского актёра и режиссёра Стивена Сигала орденом Дружбы за содействие развитию международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"За весомый вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией", — говорится в документе.