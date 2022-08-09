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Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 17:10
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Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин и американский киноактёр и режиссёр Стивен Сигал. © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава ДНР Денис Пушилин и американский киноактёр и режиссёр Стивен Сигал. © Telegram / Пушилин Д.В.

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал приехал в Донбасс, чтобы снять документальное кино о конфликте в регионе. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин после встречи с западной звездой.

"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооружённых формирований", — заявил Пушилин.

Он процитировал слова Сигала, которые тот произнёс при встрече: "98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду".

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Ранее Сигал в ходе визита в Донбасс посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке под Донецком, где содержались военнопленные из Мариуполя.

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Анатолий Симоненко
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