Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин и американский киноактёр и режиссёр Стивен Сигал. © Telegram / Пушилин Д.В.
Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал приехал в Донбасс, чтобы снять документальное кино о конфликте в регионе. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин после встречи с западной звездой.
"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооружённых формирований", — заявил Пушилин.
Он процитировал слова Сигала, которые тот произнёс при встрече: "98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду".
Ранее Сигал в ходе визита в Донбасс посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке под Донецком, где содержались военнопленные из Мариуполя.