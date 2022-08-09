Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал приехал в Донбасс, чтобы снять документальное кино о конфликте в регионе. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин после встречи с западной звездой.

"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооружённых формирований", — заявил Пушилин.

Он процитировал слова Сигала, которые тот произнёс при встрече: "98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду".