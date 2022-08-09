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Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 15:29
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Стивен Сигал побывал на развалинах СИЗО в Еленовке, который подвергся обстрелу ВСУ

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке. Обложка © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке. Обложка © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Американский актёр Стивен Сигал в ходе визита в Донбасс посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке под Донецком, где содержались военнопленные из Мариуполя, в том числе члены нацбатальона "Азов"*. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьёв.

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ

"Актёр лично ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных", — написал он в своём телеграм-канале.

Слуцкий посетил СИЗО с пленными азовцами в Еленовке, по которому ударили ВСУ
Слуцкий посетил СИЗО с пленными азовцами в Еленовке, по которому ударили ВСУ

Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по СИЗО в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.


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Николь Вербер
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