Стивен Сигал побывал на развалинах СИЗО в Еленовке, который подвергся обстрелу ВСУ

Американский актёр Стивен Сигал в ходе визита в Донбасс посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке под Донецком, где содержались военнопленные из Мариуполя, в том числе члены нацбатальона "Азов"*. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьёв.