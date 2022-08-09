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9 августа, 15:18

Названы 14 стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами

Улететь за рубеж прямыми рейсами российских авиакомпаний можно в 14 стран. Наибольшее число маршрутов у "Аэрофлота", "Азимута" и Nordwind Airlines. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Проще всего без пересадок отправиться в страны ближнего зарубежья. Речь идёт о Киргизии, Армении, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Белоруссии. Также прямыми рейсами российских перевозчиков можно улететь в Турцию или Египет. Аналогичные перелёты совершаются в Израиль, ОАЭ, Мальдивы, Индию и Иран.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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