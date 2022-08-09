Названы 14 стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами
Улететь за рубеж прямыми рейсами российских авиакомпаний можно в 14 стран. Наибольшее число маршрутов у "Аэрофлота", "Азимута" и Nordwind Airlines. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
Проще всего без пересадок отправиться в страны ближнего зарубежья. Речь идёт о Киргизии, Армении, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Белоруссии. Также прямыми рейсами российских перевозчиков можно улететь в Турцию или Египет. Аналогичные перелёты совершаются в Израиль, ОАЭ, Мальдивы, Индию и Иран.
Ранее Лайф писал, что в этом году самыми популярными курортами Краснодарского края по числу бронирований оказались Cочи, Адлер, Краснодар, Геленджик, Анапа, Сириус, Новороссийск, Эсто-Садок, Лазаревское и Ейск.
ТАСС / Сергей Бобылев