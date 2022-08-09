Опубликован список самых востребованных профессий в Подмосковье

В Московской области больше всего вакансий по таким профессиям, как швея, дворник, грузчик. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Работодатели разместили 11 287 предложений для мастеров швейного производства, средняя зарплата здесь составляет 36 тысяч рублей. Для дворников и уборщиков открыто 4836 вакансий со ставкой около 20 тысяч. А 4600 рабочих мест предусмотрено для подсобных рабочих и грузчиков, которым предлагается 27 тысяч рублей в месяц.

Замыкают пятёрку востребованных профессий водители автобусов со средней зарплатой 43 тысячи рублей и электромонтёры, которым компании готовы платить от 39 тысяч. Далее идут токари и фрезеровщики. В Подмосковье для них открыто 507 вакансий с окладом 57 тысяч рублей. И, наконец, представители IT-сферы, которые могут рассчитывать на 58 тысяч рублей ежемесячно.