Опубликован список самых востребованных профессий в Подмосковье
В Московской области больше всего вакансий по таким профессиям, как швея, дворник, грузчик. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Работодатели разместили 11 287 предложений для мастеров швейного производства, средняя зарплата здесь составляет 36 тысяч рублей. Для дворников и уборщиков открыто 4836 вакансий со ставкой около 20 тысяч. А 4600 рабочих мест предусмотрено для подсобных рабочих и грузчиков, которым предлагается 27 тысяч рублей в месяц.
Замыкают пятёрку востребованных профессий водители автобусов со средней зарплатой 43 тысячи рублей и электромонтёры, которым компании готовы платить от 39 тысяч. Далее идут токари и фрезеровщики. В Подмосковье для них открыто 507 вакансий с окладом 57 тысяч рублей. И, наконец, представители IT-сферы, которые могут рассчитывать на 58 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее сообщалось, что холдинг VK объявил о старте проекта "Тест-драйв IT-профессий". Он ориентирован на подростков в возрасте от 12 до 18 лет, которые смогут познакомиться с интересующими их специальностями, а также получить базовые навыки и рекомендации по обучению.
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ТАСС / Артём Геодакян