Purina остановила производство и продажу ряда кормов для кошек и собак в России
Компания Purina сообщила о приостановке производства и продажи в России ряда кормов для кошек и собак. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.
По данным собеседника агентства, в частности, это коснётся кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. При этом пушистые всё ещё смогут полакомиться оставшимися на российском рынке, среди которых Purina One, Purina One Dog, Felix, Pro Plan.
Кстати, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании производства отечественных кормов для домашних животных. Глава государства удивился тому, что эта продукция почти полностью ввозилась из-за рубежа, и назвал сложившуюся ситуацию глупостью.
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