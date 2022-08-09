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9 августа, 15:13

Purina остановила производство и продажу ряда кормов для кошек и собак в России

Компания Purina сообщила о приостановке производства и продажи в России ряда кормов для кошек и собак. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.

По данным собеседника агентства, в частности, это коснётся кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. При этом пушистые всё ещё смогут полакомиться оставшимися на российском рынке, среди которых Purina One, Purina One Dog, Felix, Pro Plan.

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Кстати, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании производства отечественных кормов для домашних животных. Глава государства удивился тому, что эта продукция почти полностью ввозилась из-за рубежа, и назвал сложившуюся ситуацию глупостью.

Обложка ©

Getty Images / Valera Golovniov / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер
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