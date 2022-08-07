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7 августа, 09:34

Британцы массово отказываются от питомцев из-за космических цен на корм и услуги ветеринаров

The Mirror: Жители Британии массово сдают домашних животных в приюты из-за роста цен

Британцы массово сдают домашних животных в приюты, так как их стало сложнее содержать из-за роста цен. Об этом говорится в публикации издания The Mirror.

"Владельцам [питомцев] приходится выбирать между отоплением домов, кормлением детей или отказом от собаки", — заявил директор по операциям благотворительной организации Dogs Trust Адам Клоуз.

По данным СМИ, в нынешнем году в Dogs Trust поступило 18 тысяч звонков от владельцев домашних животных, которые больше не могут позволить себе содержать питомцев. Примечательно, что обращений стало на 55% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Корм для домашних животных подорожал на 20%, в результате чего стоимость содержания собаки достигла 250 фунтов стерлингов в месяц (более 18 тысяч рублей), а цены на услуги ветеринаров стали космическими, подчёркивает The Mirror.

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Ранее Лайф писал, что 10% британцев отменили отпуск в стране из-за резкого роста цен на бензин. Согласно опросу, который оказался в распоряжении газеты The Sun, 7% опрошенных жителей Соединённого Королевства сократили число поездок, чтобы навестить пожилых родственников.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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