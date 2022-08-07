"Выстрелили себе в ногу": В Германии рассказали об оказанной Западом услуге Путину

Экономическая война, которую несколько месяцев назад развязал Запад против России, дала обратный эффект. Об этом в интервью немецкому изданию Junge Welt заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон. По его мнению, США и Евросоюз, "выстрелили себе в ногу", введя множество ограничений в адрес Москвы.

"Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счёт роста цен на энергоносители", — констатирует экономист.

Эксперт подчеркнул, что сейчас российская экономика становится самодостаточной. Из-за того что Штаты заморозили российские счета в долларах и евро, РФ перевела оплату за газ, нефть, титан и алюминий в рубли, что привело к укреплению национальной валюты. Резюмируя вышесказанное, Хадсон добавил, что введённые санкции обернулись большими проблемами для самого Запада, вызвав резкий скачок инфляции и цен на топливо и продовольствие.