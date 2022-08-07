Метеозависимым москвичам рассказали, как пережить резкую смену погоды

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины Ольга Молчанова в беседе с Лайфом рассказала, как смягчить для организма скачок атмосферного давления при резкой смене погоды.

Она отметила, что все люди так или иначе реагируют на перепады атмосферного давления, просто для одних процесс происходит болезненно, а другие и вовсе не замечают каких-то изменений в организме. Однако, по словам Молчановой, особенно внимательными к себе следует быть людям, страдающим хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми.

"Если давление снизится, нужно просто полежать. Особенно хорошо, если ноги положить на подушку.<...> У кого повышается давление, я не советую принимать дополнительные препараты. Дело в том, что ухудшение состояния связано с повышенной тревожностью, поэтому эту тревогу нужно успокоить. Можно принять успокоительные, сделать чай с мятой, дыхательные упражнения", — сказала специалист.

Однако если тревога нарастает, а давление не снижается, необходимо вызвать врача, резюмировала собеседница Лайфа.