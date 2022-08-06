Москвичей предупредили о ливне с грозой и градом в воскресенье

В воскресенье, 7 августа, в Москве ожидаются гроза, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 7 августа, с 14:00 и до конца дня в столице ожидаются ливень, гроза, град, усиление ветра до 18–23 м/с", — сказано в сообщении в телеграм-канале комплекса.

Москвичей просят быть предельно внимательными на улице в непогоду и заранее планировать свой день.