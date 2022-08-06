Спасатели усилили контроль безопасности на московских водоёмах из-за жары

Спасатели усилили контроль безопасности на водоёмах в Москве из-за жаркой погоды. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, так как из-за жаркой погоды в разы выросло число отдыхающих у водоёмов", — сказал он.

Так, спасатели патрулируют водные акватории на современных катерах, это поможет оперативно выявить и предотвратить происшествия. По словам Бирюкова, постоянно контролируются Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор и Химкинское водохранилище. Кроме того, ещё перед открытием все водоёмы в зонах отдыха с купанием обследовали водолазы и дополнительные проверки проводятся в течение сезона.

"Безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", — добавил заммэра.

Ввиду жары ежедневно 113 спасателей патрулируют зоны ответственности станций на катерах и пешим порядком, а отслеживать обстановку на водоёмах помогают БПЛА. Бирюков подчеркнул необходимость соблюдения правил безопасности во время отдыха у водоёмов, а ещё отметил, что купаться нужно только в разрешённых местах и не оставлять без присмотра детей.