Россиянам объяснили, где есть риск подхватить "зуд купальщика"
Эксперт Худобородов рассказал, в каком водоёме можно подцепить "зуд купальщика"
Не стоит купаться в водоёмах со стоячей водой, даже если очень жарко. Именно в таких местах наибольший риск заразиться различными инфекциями, в том числе церкариозом, или "зудом купальщика". Об этом предупредил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов.
"Необходимо избегать купания в водоёмах со стоячей водой, заросшей тиной, а также не стоит заходить в воду, где плавают утки, поскольку эти водоплавающие птицы часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже", — рассказал Худобородов в интервью радио Sputnik.
Чтобы снизить риск заражения, специалист рекомендует следовать ещё четырём советам. Первый — нельзя купаться при наличии ран и ссадин на коже, в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни, так как иммунитет ещё ослаблен.
Второй — нельзя глотать воду. Вместе с ней в организм могут попасть бактерии и вирусы.
Третий — после купания в подозрительном водоёме нужно тщательно очистить кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком, принять душ с мылом и мочалкой.
Четвёртый — если рядом с прудом, рекой или озером есть предупредительная табличка, что купаться запрещено, то это не просто так. Скорее всего, это означает, что вода может нанести вред здоровью.
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