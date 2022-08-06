Антонов предложил Киеву и Западу не строить из себя "святош"

Попытки переложить на Россию всю ответственность за мировой продовольственный кризис абсурдны. Заявления с Запада непрофессиональны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда, много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее — желания разобраться в существе проблемы", — приводит пресс-служба посольства комментарий Антонова на слова главы USAID Саманты Пауэр о роли России в мировом продовольственном кризисе.

Он напомнил о целом ряде причин дефицита агропродукции в мире. Это в том числе последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, изменение климата, "массив" незаконных антироссийских санкций.

Несмотря на это, Россия старается укрепить продовольственную безопасность. Как подчеркнул дипломат, РФ — надёжный и ответственный поставщик продукции на мировой аграрный рынок. Вашингтон же, отметил Антонов, "похоже, так и не смог смириться со своим отсутствием среди участников четырёхсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины от 22 июля".

Посол добавил, что Москва может только приветствовать возобновление поставок зерна с Украины по Чёрному морю. Россия надеется, что Украина "и её кураторы на Западе" не будут создавать помехи.

"Перестанут строить из себя святош, когда речь заходит о приоритетности поставок голодающим развивающимся странам. В конце концов, насколько известно, два из трех вышедших сегодня утром из украинских гаваней сухогрузов направляются в Европу", — заключил Антонов.