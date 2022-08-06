Полянский: На место удара ВСУ по Еленовке привезут международных экспертов
Последствия удара ВСУ по СИЗО в Еленовке. Фото © LiFE
Россия привезёт международных экспертов и журналистов в Еленовку под Донецком, где украинские военные нанесли удар по следственному изолятору. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на попытки Киева переложить вину за этот удар на Россию, он отметил, что "мы живём в мире так называемой постправды, где правда не имеет значения". Он привёл в пример "постановочную операцию в Буче" и напомнил, что там пока не было серьёзных расследований.
"Буча — это настоящий позор. Но Еленовка ещё больший позор, потому что мы показываем доказательства — и мы, разумеется, привезём туда международных экспертов и журналистов", — продолжил Полянский в интервью Джексону Хинклю в программе The Dive.
Он назвал очевидным то, что СИЗО было обстреляно ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS, которых нет у России, но зато они есть у Украины.
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам* рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.