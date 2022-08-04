Песков: Удар по изолятору в Еленовке нанесли ВСУ, этот факт доказан

Именно украинские войска нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот факт доказан.

"Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Люди, а именно это пленные украинцы, которые там содержались, погибли от рук украинских же военных", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Украина убила своих военных, находившихся в плену. Также после удара осталось много раненых.