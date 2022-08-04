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4 августа, 10:59

Песков: Удар по изолятору в Еленовке нанесли ВСУ, этот факт доказан

В Кремле назвали доказанным удар ВСУ по украинским пленным в Еленовке

Именно украинские войска нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот факт доказан.

"Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Люди, а именно это пленные украинцы, которые там содержались, погибли от рук украинских же военных", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Украина убила своих военных, находившихся в плену. Также после удара осталось много раненых.

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Гутерриш сообщил о запуске миссии ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке

Напомним, ранее Минобороны официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам* рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что Администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.

*"Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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LIFE

Александр Юнашев

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