Песков: Удар по изолятору в Еленовке нанесли ВСУ, этот факт доказан
В Кремле назвали доказанным удар ВСУ по украинским пленным в Еленовке
Именно украинские войска нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот факт доказан.
"Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Люди, а именно это пленные украинцы, которые там содержались, погибли от рук украинских же военных", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что Украина убила своих военных, находившихся в плену. Также после удара осталось много раненых.
Напомним, ранее Минобороны официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам* рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что Администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.
*"Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
LIFE