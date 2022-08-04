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4 августа, 10:55

Песков: США искусственно спровоцировали эскалацию вокруг Тайваня визитом Пелоси

Напряжённость вокруг Тайваня была спровоцирована искусственно визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Напряжённость в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно отдаём себе отчёт в том, чем она была спровоцирована — визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Напомним, в эти дни Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Кроме того, китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Так, сегодня армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня — они провели боевые стрельбы на дальние расстояния и нанесли удары по целям в восточной части Тайваньского пролива. Это связано с прибытием спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, о чём официально ранее не заявлялось.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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