Песков: США искусственно спровоцировали эскалацию вокруг Тайваня визитом Пелоси
Напряжённость вокруг Тайваня была спровоцирована искусственно визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Напряжённость в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно отдаём себе отчёт в том, чем она была спровоцирована — визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Напомним, в эти дни Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Кроме того, китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Так, сегодня армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня — они провели боевые стрельбы на дальние расстояния и нанесли удары по целям в восточной части Тайваньского пролива. Это связано с прибытием спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, о чём официально ранее не заявлялось.