Песков: США искусственно спровоцировали эскалацию вокруг Тайваня визитом Пелоси

"Напряжённость в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно отдаём себе отчёт в том, чем она была спровоцирована — визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация", — подчеркнул официальный представитель Кремля.