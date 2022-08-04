Зеленский запретил впускать в страну украинского журналиста Савика Шустера
Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину
Журналисту и телеведущему Савику Шустеру на три года запретили въезд на Украину. Как сообщает издание "Страна", его внесли в так называемый красный список. При попытке пересечь границу его не пропустят без объяснения причин на основании режима военного положения.
"Сотрудник погранслужбы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его на Украину на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны. Проще говоря, по нему дана установка не впускать в страну как иностранца — без объяснения причин", — рассказал источник издания.
До этого Шустер уже сообщал, что получил гражданство второй страны — Италии. По некоторым данным, в настоящее время журналист находится за пределами Украины.
Ранее Лайф писал, что у главы украинской партии "Голос" Киры Рудик при выезде из Незалежной отобрали паспорт. Не исключено, что документ могли изъять из-за наличия у неё второго гражданства США, что, однако, сама политик не подтвердила.
ТАСС / Синдеев Владимир