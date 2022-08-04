Зеленский запретил впускать в страну украинского журналиста Савика Шустера

Журналисту и телеведущему Савику Шустеру на три года запретили въезд на Украину. Как сообщает издание "Страна", его внесли в так называемый красный список. При попытке пересечь границу его не пропустят без объяснения причин на основании режима военного положения.

"Сотрудник погранслужбы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его на Украину на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны. Проще говоря, по нему дана установка не впускать в страну как иностранца — без объяснения причин", — рассказал источник издания.

До этого Шустер уже сообщал, что получил гражданство второй страны — Италии. По некоторым данным, в настоящее время журналист находится за пределами Украины.