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4 августа, 10:48
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Зеленский запретил впускать в страну украинского журналиста Савика Шустера

Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину

Журналисту и телеведущему Савику Шустеру на три года запретили въезд на Украину. Как сообщает издание "Страна", его внесли в так называемый красный список. При попытке пересечь границу его не пропустят без объяснения причин на основании режима военного положения.

"Сотрудник погранслужбы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его на Украину на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны. Проще говоря, по нему дана установка не впускать в страну как иностранца — без объяснения причин", — рассказал источник издания.

До этого Шустер уже сообщал, что получил гражданство второй страны — Италии. По некоторым данным, в настоящее время журналист находится за пределами Украины.

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Ранее Лайф писал, что у главы украинской партии "Голос" Киры Рудик при выезде из Незалежной отобрали паспорт. Не исключено, что документ могли изъять из-за наличия у неё второго гражданства США, что, однако, сама политик не подтвердила.

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ТАСС / Синдеев Владимир

Николь Вербер

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