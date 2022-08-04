"Аж горит!": Очевидец случайно заснял момент массового ДТП под Севастополем

Момент смертельного ДТП в районе посёлка Сахарная Головка под Севастополем попал на видео. Очевидец наслаждался видом природы, но внезапно стал свидетелем жуткой аварии.

Очевидцу удалось заснять момент ДТП. Видео © VK / Автопартнёр Крым Севастополь

Автор ролика снимал движение грузовика. По всей видимости, у машины могли отказать тормоза. В какой-то момент очевидец произносит: "Догнал". На кадрах видно, что фура с огромной скоростью несётся по дороге, врезаясь в движущиеся автомобили. Ещё находясь на ходу, грузовик загорелся, а через пару секунд ему всё-таки удалось остановиться.

Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС РФ, в результате трагедии погиб один человек, ещё 20 пассажиров пострадали. Несколько из них госпитализированы.