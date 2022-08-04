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4 августа, 10:45

"Аж горит!": Очевидец случайно заснял момент массового ДТП под Севастополем

Момент массового ДТП под Севастополем попал на видео

Момент смертельного ДТП в районе посёлка Сахарная Головка под Севастополем попал на видео. Очевидец наслаждался видом природы, но внезапно стал свидетелем жуткой аварии.

Очевидцу удалось заснять момент ДТП. Видео © VK / Автопартнёр Крым Севастополь

Автор ролика снимал движение грузовика. По всей видимости, у машины могли отказать тормоза. В какой-то момент очевидец произносит: "Догнал". На кадрах видно, что фура с огромной скоростью несётся по дороге, врезаясь в движущиеся автомобили. Ещё находясь на ходу, грузовик загорелся, а через пару секунд ему всё-таки удалось остановиться.

Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС РФ, в результате трагедии погиб один человек, ещё 20 пассажиров пострадали. Несколько из них госпитализированы.

Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП с маршруткой на Ставрополье

Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП с маршруткой на Ставрополье

Напомним, жуткая авария произошла сегодня под Севастополем. На улице Нефтяной посёлка Сахарная Головка произошло ДТП с участием нескольких легковых и грузовых автомобилей. Сейчас на месте работают медики и сотрудники экстренных служб.

Обложка ©

VK / Автопартнёр Крым Севастополь

Оксана Попова

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