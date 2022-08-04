ВСУ продолжают обстреливать Донецк "натовскими" снарядами

Вооружённые силы Украины выпустили снаряды по Ворошиловскому и Кировскому районам Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 11:52 из населённого пункта Первомайское был зафиксирован вылет трёх снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району, а в 11:50 ВСУ ударили десятью снарядами калибра 122 миллиметров по Кировскому району со стороны населённого пункта Невельское.