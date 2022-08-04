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4 августа, 10:34

ВСУ продолжают обстреливать Донецк "натовскими" снарядами

ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Ворошиловскому району Донецка

Вооружённые силы Украины выпустили снаряды по Ворошиловскому и Кировскому районам Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 11:52 из населённого пункта Первомайское был зафиксирован вылет трёх снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району, а в 11:50 ВСУ ударили десятью снарядами калибра 122 миллиметров по Кировскому району со стороны населённого пункта Невельское.

Удары украинских военных по Донецку ведутся с самого утра 4 августа. Зафиксировано уже более 50 снарядов разного калибра.

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Кроме того, сегодня в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". По последним данным, число погибших в результате удара ВСУ по центру Донецка увеличилось до пяти.

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Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Артур Лапсаков

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