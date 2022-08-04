Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка увеличилось до пяти
Число погибших в результате удара ВСУ по центру Донецка увеличилось до пяти. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Ранее было известно о двух жертвах.
"В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до пяти человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения", — говорится в сообщении.
Сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace".