Был безответно влюблён: Убийца 25-летней девушки-фельдшера из Оренбурга следил за ней месяцами

Убийцей 25-летнего врача-терапевта из Оренбурга оказался психически нездоровый 28-летний инвалид. Как сообщает телеграм-канал Mash, по предварительным данным, мотивом для совершения преступления стала безответная любовь мужчины к жертве.

Местные жители рассказали, что Денис — инвалид II группы, психически нездоров. Мужчина увидел Елену Фёдорову в соцсетях и влюбился в неё, после чего стал следить за ней. Слежка продлилась несколько месяцев, но о ней убитая и не подозревала, ведь убийца даже не пробовал идти с ней на контакт.

Церемония прощания с Еленой. Приехали родные, друзья, коллеги и министр здравоохранения региона. Видео © Telegram / Mash

По словам соседей, задержанный — очень замкнутый и нелюдимый человек. Он жил в квартире с родителями, где его и задержали. Сейчас мужчина даёт показания, а в Оренбурге прощаются с убитой девушкой.