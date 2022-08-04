Был безответно влюблён: Убийца 25-летней девушки-фельдшера из Оренбурга следил за ней месяцами
Убийцей девушки-терапевта из Оренбурга оказался безответно влюблённый в неё инвалид
Денис Т. Обложка © Telegram / Mash
Убийцей 25-летнего врача-терапевта из Оренбурга оказался психически нездоровый 28-летний инвалид. Как сообщает телеграм-канал Mash, по предварительным данным, мотивом для совершения преступления стала безответная любовь мужчины к жертве.
Местные жители рассказали, что Денис — инвалид II группы, психически нездоров. Мужчина увидел Елену Фёдорову в соцсетях и влюбился в неё, после чего стал следить за ней. Слежка продлилась несколько месяцев, но о ней убитая и не подозревала, ведь убийца даже не пробовал идти с ней на контакт.
Церемония прощания с Еленой. Приехали родные, друзья, коллеги и министр здравоохранения региона. Видео © Telegram / Mash
По словам соседей, задержанный — очень замкнутый и нелюдимый человек. Он жил в квартире с родителями, где его и задержали. Сейчас мужчина даёт показания, а в Оренбурге прощаются с убитой девушкой.
Напомним, жуткая трагедия произошла в Оренбурге 2 августа. В подъезде жилого дома было найдено тело 25-летней девушки с признаками "криминальной смерти". Погибшей оказалась врач-терапевт, продолжатель семейной династии Елена Фёдорова, которая спешила на вызов к пациенту. На следующий день был задержан предполагаемый убийца. У девушки остался муж: свадьбу сыграли год назад.