Нанёс не менее 30 ножевых: В Оренбурге задержан предполагаемый убийца девушки-врача
В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки-врача
В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве 25-летнего терапевта. Предположительно, он нанёс несколько десятков ножевых ранений девушке, которая приехала к пациенту на вызов.
"Задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанёс девушке не менее 30 ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшей. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", — рассказали в Следственном комитете РФ.
Убитая в Оренбурге врач. Фото © SHOT
Ранее подозреваемый попал на камеру домофона. На кадрах видно заходящую в подъезд девушку-врача. Следом за ней проникнуть внутрь пытается мужчина в кепке, медицинской маске и тёмных очках.
Подозреваемый в жестоком убийстве девушки-врача в Оренбурге попал на камеру домофона. Видео © SHOT
Напомним, в Оренбурге в подъезде жилого дома было найдено тело 25-летней девушки. Погибшая была врачом-терапевтом, продолжателем семейной династии. В 2020-м окончила медвуз и сразу же начала работать по профессии, став участковым терапевтом поликлиники. У девушки остался муж, свадьбу сыграли год назад. Днём 2 августа терапевт направлялась на вызов.
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