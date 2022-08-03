Нанёс не менее 30 ножевых: В Оренбурге задержан предполагаемый убийца девушки-врача

В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве 25-летнего терапевта. Предположительно, он нанёс несколько десятков ножевых ранений девушке, которая приехала к пациенту на вызов.

"Задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанёс девушке не менее 30 ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшей. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", — рассказали в Следственном комитете РФ.

Убитая в Оренбурге врач. Фото © SHOT

Ранее подозреваемый попал на камеру домофона. На кадрах видно заходящую в подъезд девушку-врача. Следом за ней проникнуть внутрь пытается мужчина в кепке, медицинской маске и тёмных очках.

Подозреваемый в жестоком убийстве девушки-врача в Оренбурге попал на камеру домофона. Видео © SHOT