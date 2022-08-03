Вучич заверил Столтенберга, что Белград не нарушал мир в Косове

Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу ситуации в Косове и Метохии. Сербский лидер заявил, что Белград не нарушал мир в ходе последней эскалации, которая была вызвана действиями со стороны частично признанного государства.

"Президент Вучич ещё раз отметил, что Сербия ни одним своим шагом не нарушила ни Брюссельские соглашения, ни резолюцию 1244 Совбеза ООН, а также никоим образом не поставила под угрозу сохранение мира, но продолжает вести себя ответственно и серьёзно в решении проблем и открытых вопросов в связи с южным сербским краем", — говорится в сообщении администрации сербского президента.