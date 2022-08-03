Вучич заверил Столтенберга, что Белград не нарушал мир в Косове
Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу ситуации в Косове и Метохии. Сербский лидер заявил, что Белград не нарушал мир в ходе последней эскалации, которая была вызвана действиями со стороны частично признанного государства.
"Президент Вучич ещё раз отметил, что Сербия ни одним своим шагом не нарушила ни Брюссельские соглашения, ни резолюцию 1244 Совбеза ООН, а также никоим образом не поставила под угрозу сохранение мира, но продолжает вести себя ответственно и серьёзно в решении проблем и открытых вопросов в связи с южным сербским краем", — говорится в сообщении администрации сербского президента.
Кроме того, в ходе разговора Вучич озвучил позицию Сербии по поводу "исключительно тяжёлой ситуации в Косове и Метохии", а также ознакомил генсека НАТО с действиями Приштины, которые вызывают у сербов "дополнительные страх и озабоченность". В итоге стороны условились держать контакт и дальше, чтобы сохранять мир и стабильность в Косове и Метохии.
Напомним, ранее на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC