16-летний петербуржец создал комплекс для совершенствования запчастей гидроэлектростанции

Житель Северной столицы, 16-летний Емельян Елисеев вместе с командой создал новый комплекс для "Уралгидромаша". Его работа была представлена на конкурсе "Большие вызовы" в Сочи. Об этом он сам рассказал газете "Петербургский дневник".

По словам подростка, на "Больших вызовах" он участвовал в новом для конкурса направлении — передовые производственные технологии. Они помогают реализовывать разработку революционных идей для российских производств. Схема простая: производители рассказывают о своих задачах и дают техзадание, а дети-участники решают её за сутки. Так команда Емельяна создала комплекс для компании "Уралгидромаш", производящей гидромашины для ГЭС. Установка дорабатывает прошедшие литьё заготовки до нужного качества.

"Я отвечал за программирование робота, саму концепцию и математику. Хотя в жизни я многопрофильный инженер: умею не только программировать, но и разрабатывать и изготавливать", — рассказал Елисеев.

Это не первое участие парня в подобных конкурсах. Ранее он программировал роботов на конкурсе WorldSkills, занимал первые места на региональных чемпионатах и второй год участвует в национальном финале.

Своими разработками парень занимается в школьной лаборатории и в Академии цифровых технологий. Его хобби — инженерия, а цель — создать полезное изобретение в области импортозамещения, признаётся Елисеев.