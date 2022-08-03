Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа

Болгарский "Булгаргаз" ведёт переписку с "Газпромом" о возможности возобновления поставок топлива. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Иван Топчийски в интервью телеканалу NOVA.

"Несмотря на то что в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок ещё есть. Речь идёт о договоре, который заключён до конца года", — заявил Топчийски.

Он допустил, что российская сторона теоретически сможет "изменить свои условия". Также он добавил, что болгарская сторона готова к диалогу, "пока отсутствуют риски для "Булгаргаза" при изменении условий договора".