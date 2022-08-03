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3 августа, 15:04

Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа

Болгария продолжает переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа

Болгарский "Булгаргаз" ведёт переписку с "Газпромом" о возможности возобновления поставок топлива. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Иван Топчийски в интервью телеканалу NOVA.

"Несмотря на то что в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок ещё есть. Речь идёт о договоре, который заключён до конца года", — заявил Топчийски.

Он допустил, что российская сторона теоретически сможет "изменить свои условия". Также он добавил, что болгарская сторона готова к диалогу, "пока отсутствуют риски для "Булгаргаза" при изменении условий договора".

По словам Топчийски, в стране развивается газовый кризис, а цены на голубое топливо в августе увеличатся на 60%. Более того, Болгарии не хватает на зиму около 40% газа, но возможности увеличить поставки за счёт сжиженного газа и ресурсов из Азербайджана в краткосрочной перспективе нет, заключил он.

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Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Позже власти Болгарии решили подумать над оплатой ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия, в свою очередь, готова возобновить поставки газа в Болгарию при соответствующей оплате.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Белкин

Оксана Попова

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