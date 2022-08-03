МО РФ: Более 80% вернувшихся из украинского плена военных подвергались побоям

Более 80% российских военных, вернувшихся из украинского плена, подверглись побоям, почти половине отказывали в медицинской помощи. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Так, физическому насилию подверглись 81% пленных: зафиксированы многочисленные случаи избиений, нанесения увечий, внесудебных расстрелов. Также 55% военных заставляли сниматься в пропагандистских видео, 46% отказывали в необходимой медпомощи, 79% не могли связаться с родными.

"Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза", — рассказал замглавы МО РФ на брифинге для иностранных военных атташе.

Также, по словам Фомина, украинская сторона оказывает психологическое давление на родственников пленных, широко практикуется вымогательство денег.