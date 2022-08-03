МО РФ: Более 80% вернувшихся из украинского плена военных подвергались побоям
Более 80% российских военных, вернувшихся из украинского плена, подверглись побоям, почти половине отказывали в медицинской помощи. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Так, физическому насилию подверглись 81% пленных: зафиксированы многочисленные случаи избиений, нанесения увечий, внесудебных расстрелов. Также 55% военных заставляли сниматься в пропагандистских видео, 46% отказывали в необходимой медпомощи, 79% не могли связаться с родными.
"Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза", — рассказал замглавы МО РФ на брифинге для иностранных военных атташе.
Также, по словам Фомина, украинская сторона оказывает психологическое давление на родственников пленных, широко практикуется вымогательство денег.
Ранее Александр Фомин также рассказал, что Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену пленными и телами погибших военных.
ТАСС/EPA/ALESSANDRO GUERRA