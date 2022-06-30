Освобождённые из плена военные РФ рассказали, как проходил обмен с Украиной

Освобождённые из плена российские военные, которых удалось обменять с украинской стороной 29 июня, рассказали о том, как проходил этот процесс. Кадры с комментариями бойцов опубликовало Минобороны РФ. Так, один из бойцов подчеркнул, что обмен прошёл быстро и слаженно, и отметил важность участия руководства РФ в данном событии.

Российские военные рассказали, как проходил обмен с Украиной 29 июня. Видео © Минобороны РФ

"Состоялся обмен. <...> Наше начальство всё правильно сделало. Сопоставили, все риски просчитали. Грамотно всё было сделано. Мы там долго не стояли", — сказал один из военнослужащих.