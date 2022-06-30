Пушилин заявил о попытках Киева сорвать обмен пленными
Пушилин: Украина пыталась сорвать обмен 144 на 144 пленных 29 июня
Украинская сторона пыталась сорвать обмен 144 на 144 военнопленных, который состоялся 29 июня. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Это самый крупный обмен с начала специальной военной операции, и не секрет уже, что Украина пыталась его сорвать", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин заявил о состоявшемся обмене военнопленными по схеме "144 на 144". Он отметил, что среди переданных Киеву пленных есть бойцы националистических батальонов. Речь идёт о тех, кто получил серьёзные ранения и ампутацию конечностей. Сегодня в Минобороны РФ раскрыли подробности процесса и отметили, что обмен был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
ТАСС / Владимир Гердо