Пушилин заявил о попытках Киева сорвать обмен пленными

Украинская сторона пыталась сорвать обмен 144 на 144 военнопленных, который состоялся 29 июня. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Это самый крупный обмен с начала специальной военной операции, и не секрет уже, что Украина пыталась его сорвать", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".