Песков — об обмене пленными: Для нас главное — возвращение наших военных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил приказ Владимира Путина об обмене военнослужащими по формуле 144 на 144.
"Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР. По деталям я не уполномочен что-либо говорить. Это полностью прерогатива наших военных", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин заявил о состоявшемся обмене военнопленными по схеме "144 на 144". Он отметил, что среди переданных Киеву пленных есть бойцы националистических батальонов. Речь идёт о тех, кто получил серьёзные ранения и ампутацию конечностей. Сегодня в Минобороны РФ раскрыли подробности процесса и отметили, что обмен был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.