Военный корреспондент Александр Сладков встретился со сложившими оружие украинскими военными во временном лагере 11-го полка донецкого корпуса, где выяснил, что почти все новые пленные оказываются с западной части Незалежной. Видео с беседой с ними опубликовано РИА ФАН.

По словам Сладкова, пленных становится всё больше. Как сообщает Киев, их чуть более 2000, однако на деле сложили оружие уже более 6000 украинских военных. При этом если раньше в плен попадали жители Восточной Украины, то сейчас почти все оказываются из западной части Незалежной.

Пообщавшись с двумя из них, Сладков отметил, что отлично знает территории, откуда приехали оказавшиеся в плену бойцы, так как ранее сам там служил. Так, один оказался из Ивано-Франковской области, а второй — из Черновцов. По словам бойцов ДНР, ведут они себя хорошо, однако отрицают, что участвовали в боях, хотя поймали их с оружием в зоне боевых действий.

"Когда они к нам попадают, они все себя хорошо ведут. Кричат, что они мобилизационщики. Они, как правило, все кричат, что они повара, водители, мобилизационщики. Взяли-то их непосредственно с боевых позиций, когда они оборонялись", — отметил один из военнослужащих ДНР.