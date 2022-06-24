Сдавшиеся в плен под Горским украинские военные заявили, что командование их бросило

Украинское командование послало военнослужащих под Горское (ЛНР) без чётко поставленных задач и надлежащей подготовки. Сдаться в плен стало единственным шансом выжить, рассказали военнопленные в видео, распространённом Минобороны России.

Сдавшиеся под Горским военнопленные ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Мы находились как на ладони, не видя противника. Если мы бы не сложили оружие, мы бы погибли фактически без боя. Было принято решение для сохранения жизни личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили, дали воду сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо", — сказал один из пленных.

По словам солдат, у них были проблемы со связью между подразделениями, что в итоге отрезало группу, которая стала обречённой на разгром. Кроме того, на местах, где располагались военные, не было воды и еды. Всего под Горским в плен сдался 41 человек.

Ещё один из пленных, разговаривая на суржике (смеси русского и украинского языков), заявил, что командование кинуло их просто в никуда, ничего не объяснив и не рассказав, как нужно действовать.