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Опубликовано 24 июня 2022, 12:14
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Сдавшиеся в плен под Горским украинские военные заявили, что командование их бросило

Украинское командование послало военнослужащих под Горское (ЛНР) без чётко поставленных задач и надлежащей подготовки. Сдаться в плен стало единственным шансом выжить, рассказали военнопленные в видео, распространённом Минобороны России.

Сдавшиеся под Горским военнопленные ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Мы находились как на ладони, не видя противника. Если мы бы не сложили оружие, мы бы погибли фактически без боя. Было принято решение для сохранения жизни личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили, дали воду сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо", — сказал один из пленных.

По словам солдат, у них были проблемы со связью между подразделениями, что в итоге отрезало группу, которая стала обречённой на разгром. Кроме того, на местах, где располагались военные, не было воды и еды. Всего под Горским в плен сдался 41 человек.

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Ещё один из пленных, разговаривая на суржике (смеси русского и украинского языков), заявил, что командование кинуло их просто в никуда, ничего не объяснив и не рассказав, как нужно действовать.

"У нас такой цельной подготовки не было — два раза стреляли по 11 патронов. Больше никакой подготовки не было", — сказал он.

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Около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в горском котле

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль населённых пунктов Горское и Золотое. Информацию об освобождении Золотого также подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Артур Лапсаков
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