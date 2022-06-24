НМ ЛНР: Группировка ВСУ под Горским и Золотым "перестала существовать как подразделение"

Группировка Вооружённых сил Украины вблизи населённых пунктов Горское и Золотое утратила боеспособность. Об этом в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"То заявление, которое было сделано с утра, по ликвидации [украинской] группировки, которая находится [у населённых пунктов] Горское-Золотое. Имелось в виду, что она полностью утратила боеспособность, потеряла управление и как цельное подразделение перестала существовать", — сказал он.

Марочко подчеркнул, что речи о физической ликвидации украинской группировки не идёт.