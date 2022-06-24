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Опубликовано 24 июня 2022, 11:46

НМ ЛНР: Группировка ВСУ под Горским и Золотым "перестала существовать как подразделение"

В НМ ЛНР заявили, что группировка ВСУ под Горским и Золотым утратила боеспособность

Группировка Вооружённых сил Украины вблизи населённых пунктов Горское и Золотое утратила боеспособность. Об этом в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"То заявление, которое было сделано с утра, по ликвидации [украинской] группировки, которая находится [у населённых пунктов] Горское-Золотое. Имелось в виду, что она полностью утратила боеспособность, потеряла управление и как цельное подразделение перестала существовать", — сказал он.

Марочко подчеркнул, что речи о физической ликвидации украинской группировки не идёт.

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Ранее Лайф писал, что Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Горского и Золотого. В утреннем сообщении офицера ведомства Андрея Марочко было сказано о том, что украинская группировка, находящаяся в этих населённых пунктах, ликвидирована.

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Telegram / Народная милиция ЛНР

Никита Осипов
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