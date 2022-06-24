Кадыров заявил об освобождении Золотого

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Золотое в ЛНР. Также, по его данным, бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом Горского.

Замид Чалаев сообщает об освобождении Золотого в ЛНР. Видео © t.me/RKadyrov_95

"Зачистка идёт поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и Народной милиции ЛНР понемногу сужается, нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют", — написал Кадыров в телеграм-канале.