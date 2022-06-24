Кадыров заявил об освобождении Золотого
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Золотое в ЛНР. Также, по его данным, бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом Горского.
Замид Чалаев сообщает об освобождении Золотого в ЛНР. Видео © t.me/RKadyrov_95
"Зачистка идёт поэтапно, кольцо сил Росгвардии, Минобороны, МВД России и Народной милиции ЛНР понемногу сужается, нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют", — написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам Кадырова, силы ВС РФ и Донбасса используют новую тактику ведения боевых действий, которая уже даёт ощутимые результаты: в последние дни освобождение территорий происходит в разы быстрее и эффективнее, а среди ВСУ "заметна паника".
В ЛНР считают, что территория всей республики может быть освобождена уже в ближайшее время. На данный момент неподконтрольными остаются только Северодонецк (по некоторым данным, Киев отдал приказ украинским войскам покинуть город) и Лисичанск. По оценкам МВД ЛНР, на блокировку подразделений ВСУ, засевших в этих городах, потребуется не более недели.
ТАСС / Елена Афонина