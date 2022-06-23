В ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что на блокировку Вооружённых сил Украины, засевших в Северодонецке и Лисичанске, силам Луганской Народной Республики потребуется не более недели.

"Буквально ещё, я думаю, порядка трёх–четырёх дней, может, максимум неделя — и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы", — сообщил он в эфире Первого канала.

Накануне Лайф информировал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. На месте сразу были развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город. Также сообщалось, что на территории ДНР с начала специальной военной операции на Украине был установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Освобождённый ранее посёлок Ломакино также будет включён в зону влияния и ответственности ДНР.