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Опубликовано 23 июня 2022, 11:20

В ЛНР назвали сроки блокировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что на блокировку Вооружённых сил Украины, засевших в Северодонецке и Лисичанске, силам Луганской Народной Республики потребуется не более недели.

"Буквально ещё, я думаю, порядка трёх–четырёх дней, может, максимум неделя — и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы", — сообщил он в эфире Первого канала.

Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Накануне Лайф информировал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. На месте сразу были развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город. Также сообщалось, что на территории ДНР с начала специальной военной операции на Украине был установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Освобождённый ранее посёлок Ломакино также будет включён в зону влияния и ответственности ДНР.

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Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер
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