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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 06:06
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Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Посол Мирошник: Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Единственный маршрут, связывающий населённые пункты Северск и Лисичанск, взят под контроль подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом проинформировал посол республики в РФ Родион Мирошник.

"Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка из пяти–семи тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения", — написал он в телеграм-канале.

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Накануне Лайф информировал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. На месте сразу были развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город. Также сообщалось, что на территории ДНР с начала специальной военной операции на Украине был установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Освобождённый ранее посёлок Ломакино теперь будет включён в зону влияния и ответственности ДНР. Кроме того, Лайф сообщал, что украинские военные угодили в котёл под Лисичанском.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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