Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Единственный маршрут, связывающий населённые пункты Северск и Лисичанск, взят под контроль подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом проинформировал посол республики в РФ Родион Мирошник.

"Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка из пяти–семи тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения", — написал он в телеграм-канале.