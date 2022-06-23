Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Посол Мирошник: Силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Единственный маршрут, связывающий населённые пункты Северск и Лисичанск, взят под контроль подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом проинформировал посол республики в РФ Родион Мирошник.
"Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка из пяти–семи тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения", — написал он в телеграм-канале.
Накануне Лайф информировал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. На месте сразу были развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город. Также сообщалось, что на территории ДНР с начала специальной военной операции на Украине был установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Освобождённый ранее посёлок Ломакино теперь будет включён в зону влияния и ответственности ДНР. Кроме того, Лайф сообщал, что украинские военные угодили в котёл под Лисичанском.