С каким приказом в Донбасс приехал новый главком ВДВ Михаил Теплинский Смена руководителей в армии часто обусловлена не санкциями, а спецификой процесса. Новый командующий ВДВ Михаил Теплинский хорошо известен в войсках и прекрасно знает, как усилить наступление России. 203713 203713 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/EPA/STR, © Народный сбор

Генерал-полковник Теплинский и его новое назначение

16 июня новым командующим Воздушно-десантными войсками был назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский. Ранее этот пост занимал генерал-полковник Андрей Сердюков.

Что известно о новом "главном десантнике страны"? Михаил Теплинский родился 9 января 1969 года в Донбассе, в городе Моспино. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, также окончил Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба РФ. Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, командовал парашютно-десантными разведвзводом и разведротой 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, базирующегося в Рязани. В начале 90-х участвовал в миротворческой миссии в ходе Приднестровского конфликта. В первой кампании на Кавказе Теплинский руководил разведывательной ротой 137-го полка.

Старший лейтенант Михаил Теплинский получает звание Героя РФ за мужество и героизм при выполнении специального задания из рук президента РФ Бориса Ельцина. Фото © ТАСС / Сенцов Александр

Когда вся страна встречала новый, 1995-й, год, разведгруппа Теплинского проникла в центр Грозного и выполнила боевую задачу, при этом ни один боец из личного состава не был убит. Это уникально в тех условиях: стоит ли напоминать, что при штурме Грозного наша армия несла большие потери. Также Теплинский отличился при форсировании реки Сунжа. Сразу после этого он удостоился звания Героя России и был назначен начальником разведки полка. Во Вторую чеченскую он командовал парашютно-десантным батальоном. Был переведён в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Там, по словам ветеранов спецназа разведки, Теплинский проводил уникальные операции, в том числе прикрывал огнём бойцов легендарной "бешеной группы" — отдельной разведроты 166-й ОМСБР под командованием майора Алексея Ефентьева с позывным Гюрза.

В ходе спецоперации ещё до назначения на новую должность под его руководством было спланировано и проведено освобождение от сил противника города Красный Лиман в ДНР.

Российские войска на Украине

Теплинский — профессионал с большой буквы. Уже в 2007 году, сразу после окончания академии Генштаба, его назначили на должность начальника 212-го окружного учебного Венского центра, где он прослужил два года. Далее идёт череда восхождений по карьерной лестнице без перепрыгиваний через ступеньку. К тому же он занимал командные должности почти везде — на юге, западе и востоке нашей страны, то есть знает и об особенностях каждого региона, и о том, как разговаривать с людьми.

Михаил Теплинский (справа). Фото © КОНТ

Занимал должность начальника штаба территориальных войск в Южном военном округе, с 2017 года возглавлял штаб Южного военного округа. В 2019-м возглавил штаб Центрального военного округа. В 2021 году указом президента РФ Теплинский получил очередное воинское звание генерал-полковника. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, ордена Кутузова (награда учреждена в годы ВОВ), ордена Мужества. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени с мечами, а также медалью "За отвагу" и рядом других медалей.

Но главное в истории с назначением Теплинского даже не это. В военном деле огромную роль играет личный авторитет командира и военный талант, который не является просто суммой всех наград, назначений и званий. Теплинский, по словам его бывших и действующих подчинённых, легко находит общий язык как с рядовыми и офицерами, так и с армейским начальством. В армии нового главкома ВДВ любят и уважают, по-отечески называя между собой дядей Мишей, как в советское время генерала Василия Маргелова называли дядей Васей (поэтому иногда в шутку говорят, что ВДВ — это "войска дяди Васи"). Помимо личных качеств за Теплинским ещё со времён Приднестровья замечено умение мыслить нешаблонно, брать на себя ответственность за решения, действовать без промедлений, работать на результат.

Этот тезис можно проиллюстрировать недавним примером. Как известно, большинство украинских военных хорошо понимают русский язык и, если случается радиоперехват, информация сразу рассекречивается. В ходе взятия Красного Лимана Теплинский руководил подразделением, полностью состоящим из тувинцев, и настоял на том, чтобы все переговоры по рации велись на тувинском. Благодаря этому радиоразведка ВСУ не смогла ничего понять, что дало возможность добиться скрытности и, как следствие, успеха на данном участке фронта. Стоит отметить, что российский радиоперехват в свою очередь работал чётко.

Однако и штурм Красного Лимана, и другие успехи подразделений, которыми командовал Теплинский, в прошлом. Теперь перед ним и его людьми стоят задачи помасштабнее, и неслучайно именно ему доверили руководить Воздушно-десантными войсками. После ликвидации группировок ВСУ на Донбассе и в Харькове ВС РФ, скорее всего, будут решать следующую задачу — выход на границу с Приднестровской Республикой. Здесь будет как нельзя кстати колоссальный боевой опыт Михаила Теплинского, а также знание специфики региона — особенностей ландшафта и других моментов, связанных с планированием операции.

Почему сменили командующего

Командующий ВДВ РФ, генерал-полковник Андрей Сердюков. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В связи с назначением Теплинского на новую должность поползли ожидаемые слухи, которыми пытались объяснить, чем обусловлена должностная рокировка в самый разгар наступления. Предшественник Теплинского на должности начальника ВДВ Андрей Сердюков имеет сопоставимый опыт. По некоторым данным, он участвовал в операции по обеспечению безопасности на референдуме по возвращению Крыма в состав России в 2014 году, руководил российскими силами в ходе спецоперации в Сирии.

Зная послужной список Сердюкова, можно предположить, что назначение Теплинского на его должность носит формальный характер — у военных так положено. Андрея Сердюкова, вероятно, назначат на другой пост, не менее важный. По некоторым данным, теперь он будет командовать ЮВО вместо генерала армии Александра Дворникова. По масштабам и ответственности это не менее крупная должность, чем главком определённого рода войск.

Получая назначение, военный имеет возможность проявить себя на новом месте, почерпнуть необходимый опыт, применить накопленные за годы предыдущей службы знания и навыки. По сути, армия — живой организм, постоянно развивающаяся экосистема. Смена руководителей, переназначения, переброска на другую должность не позволяют, образно говоря, "застаиваться крови в жилах".

Что происходит на фронте с Украиной сейчас: награждение участников спецоперации

Другой вопрос, который волнует людей, — где конкретно будет присутствовать главком ВДВ. Поскольку должность частично кабинетная, Теплинского ждали где-нибудь в Москве, но генерал-полковник уже на фронте. Предположительно, он находится где-то возле Северодонецка, где в настоящий момент базируются российские подразделения ВДВ и идёт зачистка пятитысячной группировки ВСУ. Но стоит подчеркнуть: точных сведений о том, где именно сейчас находится главком, нет. Известно лишь, что он в гуще событий.

В полевых условиях новый глава ВДВ вручил награды 11 отличившимся бойцам. Среди награждённых — замкомвзвода вооружения ремонтной роты Арсен, спасший жизни 15 человек в ходе эвакуации обстреливаемого ВСУ понтонного моста.

“Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с изображением мечей, а также "За отвагу", Суворова и Жукова личному составу подразделений ВДВ", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Опыт и подход Михаила Теплинского может очень пригодиться в дальнейшем развитии спецоперации и продвижении Российской армии на юг и запад. Перед тем как будет осуществлён выход на южные рубежи, нужно полностью освободить Донбасс от украинских военных и обеспечить безопасность территорий. Собеседники Лайфа высказывают осторожные предположения, что Теплинскому поручат взятие Лисичанска, который уже практически окружён российскими военными. 22 июня стало известно, что в настоящее время там в окружении находится более 1300 бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Если это так, то в дальнейшем войскам под командованием Теплинского предстоит блокировать Краматорск и Славянск, а эти города защищают остатки ВСУ в Донбассе под командованием генерал-майора Эдуарда Москалёва, которого местные жители называют "палачом в погонах".

Фото © Rusteam media Какие задачи поручат Теплинскому? 0 Разгромить ВСУ в Краматорске и Славянске. Пробить сухопутный коридор в Приднестровье. Взять Одессу. Свой вариант в комментарии.

Авторы Евгений Жуков