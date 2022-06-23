Российская армия изменила тактику боя против ВСУ при помощи дронов Zala

Западное издание Army Recognition рассказало об изменении тактики ведения боевых действий Вооружёнными силами РФ против ВСУ с помощью беспилотников Zala. Российские войска в ходе "Операции Z" на Украине внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки контрбатарейной работы артиллерийских расчётов.

"Артиллерийские подразделения Российской армии используют БПЛА Zala для выполнения разведывательных задач и повышения точности огня: беспилотник позволяет обнаружить батарею 155-мм гаубиц M777 украинской армии, а затем с меткостью поразить их", — рассказывает издание.

Как отмечают авторы, ранее на поле боя для наведения использовались наблюдатели. Но дроны теперь позволяют более точно вычислять координаты, и это ведёт к повышению эффективности артиллерии и к упрощению наведения на позиции противника.