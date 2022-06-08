Дроны КУБ и "Ланцет" применены на Украине

В боевых действиях на Украине активно применяются российские дроны-камикадзе КУБ и "Ланцет", сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Дроны-камикадзе КУБ и "Ланцет" успешно показали себя в боевых условиях. Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью", — рассказал ТАСС представитель "Ростеха".

Собеседник агентства добавил, что дроны в основном используются для поражения удалённых наземных целей. "Ланцет" имеет высокий уровень автономности и несёт оптико-электронный комплекс, позволяющий самостоятельно находить цель и поражать её.

Беспилотник КУБ разработан компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" "Ростеха"). Дрон имеет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полёта — 30 минут, скорость — 130 километров в час. Барражирующий боеприпас КУБ в ноябре 2021 года успешно прошёл государственные испытания. В 2022 году были запланированы его серийные поставки в Вооружённые силы РФ.

Беспилотник "Ланцет" (также производства ZALA Aero) оснащён несколькими типами систем наведения: координатным, с помощью оптико-электронных средств и комбинированным. Дрон оснащён телевизионным каналом связи, который передаёт изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлётная масса — 12 кг.