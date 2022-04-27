Росгвардия применила на Украине незаметные для ПВО беспилотники
Аппараты небольшие, бесшумные и трудно различимые при визуальном наблюдении за счёт камуфляжа и используемых материалов.
Уникальный комплекс сочетает в себе лучшие качества беспилотных летательных аппаратов и может менять конфигурацию в зависимости от условий выполняемой задачи. Кадр из видео © YouTube-канал / ZALA AERO
В ходе специальной военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск, сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах.
"Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппараты ZALA 421-16Е HD, которые за счёт электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения", — говорится в материале.
В частности, по словам собеседника агентства, эти беспилотники не могут быть захвачены тепловыми головками самонаведения ПЗРК. Он уточнил, что это сводит потери дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям. Аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.
Этот невидимый беспилотник разработан входящей в концерн "Калашников" компанией ZALA AERO. Аппарат может находится в воздухе дольше четырёх часов, его дальность применения составляет 75 километров. Он способен нести различную полезную нагрузку, включая камеры высокого разрешения.
Ранее Лайф писал, что Российская армия начала применять на Украине новую маскировку. Материалы с особыми свойствами позволяют снизить заметность военной техники для вражеских беспилотников и самолётов-разведчиков.
YouTube-канал / ZALA AERO