Росгвардия применила на Украине незаметные для ПВО беспилотники

Аппараты небольшие, бесшумные и трудно различимые при визуальном наблюдении за счёт камуфляжа и используемых материалов.

Уникальный комплекс сочетает в себе лучшие качества беспилотных летательных аппаратов и может менять конфигурацию в зависимости от условий выполняемой задачи. Кадр из видео © YouTube-канал / ZALA AERO

В ходе специальной военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск, сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах.

"Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппараты ZALA 421-16Е HD, которые за счёт электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения", — говорится в материале.

В частности, по словам собеседника агентства, эти беспилотники не могут быть захвачены тепловыми головками самонаведения ПЗРК. Он уточнил, что это сводит потери дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям. Аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.

Этот невидимый беспилотник разработан входящей в концерн "Калашников" компанией ZALA AERO. Аппарат может находится в воздухе дольше четырёх часов, его дальность применения составляет 75 километров. Он способен нести различную полезную нагрузку, включая камеры высокого разрешения.