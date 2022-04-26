Российская армия начала применять на Украине новую маскировку

Материалы с особыми свойствами позволяют снизить заметность военной техники для вражеских беспилотников и самолётов-разведчиков.

Вооружённые силы России в рамках специальной военной "Операции Z" на Украине начали применять новый вид маскировки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Как говорится в материале агентства, маскировка позволяет снизить заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Их покрывают особым материалом — синтетической тканью, которая надевается на технику в виде чехлов или покрытий.

"Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас такая маскировка применяется для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", а также для новейших танков Т-90М "Прорыв". В первую очередь она предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолётами-разведчиками.