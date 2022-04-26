Какое оружие США передадут Украине и чем его можно уничтожить Оглавление Воздушная помощь Артиллерия Ветераны вьетнамской войны Новая поставка оружия на Украину из США вызывает много вопросов, однако, как оказалось, России есть что противопоставить. 13369 13369 Обложка © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

США продолжают поставлять вооружение на Украину. Новый пакет помощи будет на сумму 800 миллионов долларов. Президент США Джо Байден не скрывает, что деньги выделяются для того, чтобы украинские силовики могли продолжать боевые действия в Донбассе. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил журналистам, что в связи с этим направлена нота с требованием остановить поставки оружия. По его словам, действия властей США не способствуют дипломатическому урегулированию вооружённого конфликта.

Сам Байден заявлял, что киевским властям будут переданы гаубицы, боеприпасы, а также беспилотные летательные аппараты. Агентство Reuters сообщило, что Украина получит 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские снаряды, бронетранспортёры и беспилотные летательные аппараты Switchblade. Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что в этом списке ещё и вертолёты Ми-17.

Воздушная помощь

Среди того, что окажется в руках украинских военных, присутствует секретная разработка Военно-воздушных сил США Phoenix Ghost. Официальный представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что передаваемые Украине БПЛА сравнимы с Switchblade, при этом он пояснил, что это два абсолютно разных беспилотника.

Учитывая слова Кёрби, можно предположить, что Phoenix Ghost — это беспилотник-камикадзе. Член правления компании Aevex Aerospace, которая разрабатывала БПЛА для Украины, Дэвид Дептула отметил, что Phoenix Ghost эффективен против среднебронированных наземных целей. Switchblade-300 может улетать на 10 километров. Для использования Phoenix Ghost, по словам Кёрби, потребуется минимальная подготовка.

Стоит отметить, что бороться с беспилотниками можно, и это регулярно демонстрирует Российская армия. Для того чтобы обезопасить себя от БПЛА, достаточно нормальной системы ПВО, хотя можно вспомнить, что донецкие и луганские военные перехватывали БПЛА и принудительно осуществляли их посадку, при этом нельзя сказать, что у них было вооружение, которое сейчас находится в Донбассе благодаря вводу российских войск.

Вертолёты Ми-17, которые уже на Украине, не что иное, как доработка старенького Ми-8. Интересно, что изначально они должны были поступить на вооружение афганской армии, но смена власти в Кабуле вмешалась в эти планы. Винтокрылые машины тоже сбиваются, а также уничтожаются в местах базирования.

— На сегодняшний день средние и большие высоты на Украине перекрываются зенитно-ракетным комплексом С-400. Отдельно можно говорить о ЗРК "Бук", которые перекрывают полностью средние высоты. По малым высотам работают "Панцирь-С1" — это большая войсковая ПВО. У Сухопутных войск действуют "Стрела", "Оса", новые комплексы "Верба", "Сосна". В основном это комплексы ПЗРК, работающие на высоте до пяти километров. Эффективность их применения зависит от подготовленности расчётов, — пояснил экс-начальник Зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Он отметил, что Ми-17 хорошо известны российским войскам, уничтожение беспилотников тоже задача привычная. По состоянию на 23 апреля в ходе спецоперации удалось вывести из строя 110 украинских вертолётов и 538 беспилотных летательных аппаратов.

Артиллерия

Гаубица M777. Фото © Getty Images / Lennart Preiss

Среди того, что должно оказаться на Украине, — британские гаубицы M777, которые могут стрелять на расстояние свыше 30 километров. Огонь может вестись управляемыми снарядами Excalibur.

Несмотря на то что на Западе гаубицу считают одним из самых надёжных орудий, индийцы могут это опровергнуть. В 2017 году на полигоне Покран испытывали M777. Британская установка показала абсолютно неудовлетворительный результат: она взорвалась. Как бы то ни было, поставки будут. России предстоит с этим бороться.

— Если говорить про использование этих гаубиц ВСУ, то у нас есть авиация, которая может их уничтожить прямо на огневых позициях, — отметил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин. Также их ликвидация возможна и в местах сбора вооружения. Самым же эффективным способом будет разрушение транспортной инфраструктуры Украины, чтобы не допустить переброски вооружений к местам боевых действий.

Ветераны вьетнамской войны

М113. Фото © Getty Images / Philipp Schulze / picture alliance

200 гусеничных бронетранспортёров М113 должны будут начать передвигаться по территории Украины. Эта машина начала выпускаться аж в 1960 году. Она использовалась в разных конфликтах, в том числе во Вьетнаме, Ираке и израильско-арабских войнах.

Максимальная скорость — 64 километра в час, а запас хода по шоссе — от 320 до 480 километров. Машина довольно-таки уязвимая. Известно, что её можно уничтожить из гранатомёта РПГ-7, а также забросать гранатами, так как верх открытый. Кроме того, советский пулемёт КПВТ прошивает броню М113.

— В бою с нашим БТР-60 или БТР-80, которые имеют 14,7-миллиметровый пулемёт, у М113 немного шансов. Это старый хлам, который мало что даёт. Скорее всего, его будут использовать для укомплектования второй волны мобилизации. Эти вояки сейчас ездят на школьных автобусах. Это хоть как-то позволит им приобрести боеспособный вид, — рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Безусловно, какую-то потребность в технике для перемещения личного состава украинской армии американцы обеспечат. Но хватит ли её надолго — вопрос остаётся открытым.

Фото © ТАСС / Александр Река Где будет уничтожено американское оружие? 0 На фронте В местах хранения Сразу после пересечения границы с Украиной

Авторы Даниил Черных