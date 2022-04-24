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Теперь Армии России предстоит ещё и денаркотизация ВСУ

Боевую химию из арсенала боевиков ИГИЛ и запрещённые во всём мире психологические эксперименты используют западные инструкторы для поддержания ненависти к России в рядах ВСУ.

Опубликовано 23 апреля 2022, 21:40
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Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Stringer/ Anadolu Agency

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Stringer/ Anadolu Agency

Если раньше украинские радикалы полностью подражали германским нацистам, то теперь они оставили атрибутику Третьего рейха, но взяли на вооружение методы ИГИЛ*. Отрезать конечности пленным, а потом демонстративно казнить их, совершать звонки родственникам пленных и, конечно же, употреблять наркотические вещества, которые стимулируют активность, — это методы не военнослужащих, а террористов. Теперь российским военным кроме демилитаризации и денацификации предстоит ещё и разбираться с наркоманами в рядах ВСУ.

Всё чаще у украинских силовиков на позициях находят наркотики, а пленные не скрывают, что имеют наркотическую зависимость и подсаживали их на запрещённые вещества командиры. Теперь даже допросы новых украинских военнопленных начинаются с того, употреблял сдавшийся солдат наркотические вещества или нет.

Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Кроме того, расчеловечивание и звериная жестокость — элементы психологических программ, которым подвергается украинская армия, ставшая полигоном для запрещённых во всём мире экспериментов. Такое практиковали фашисты на захваченных территориях в Великую Отечественную войну.

Допинг для свирепости

Ни у кого не вызывает сомнений, что боевики с Ближнего Востока регулярно употребляли наркотики. Об этом писали не раз даже в западных СМИ.

Этот наркотик почти никому не известен за пределами Ближнего Востока, до этого никто не пытался понять, как именно и как сильно он влияет на работу мозга и психики. Меня он заинтересовал после того, как я услышал несколько историй о том, что бойцы ИГИЛ использовали его для того, чтобы не чувствовать страха в бою и повысить боевой дух в группировке, — писал в журнале Nature нарколог из Института Скриппса в Ла-Холье Ким Янда. Учёный так говорил о каптагоне.

Фото © Sutterstock

Фото © Sutterstock

И правда, в 2017 году, когда Янда опубликовал свою статью, особо никто не знал о каптагоне за пределами Ближнего Востока. Но теперь с ним знакомы и в Европе, а именно в Вооружённых силах Украины.

Нужно исходить из того, что в каптагоне есть амфетамин и теофиллин. Это очень бодрящие компоненты, которые снижают защитные реакции организма на большие нагрузки. Надо сказать, что это опасный элемент допинга. Он создаёт элемент подавления страха. Каптагон — серьёзный продукт, приводящий человека к неадекватным реакциям, невероятной жестокости, свирепости. Надо сказать, что он давно используется в боевых действиях, рассказал Лайфу глава центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Пленный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ рассказал, что подсадил его на запрещённые вещества взводный. Угощали бойца амфетамином. Каптагон — соединение амфетамина и теофиллина.

Видео © Teleram / Луганскинформцентр Z

Мог ли простой военный отличить каптагон от амфетамина, который тоже выпускается в таблетках? Интересно, что этот препарат называют "террористическим наркотиком" и "наркотиком джихада". Он разрушает центральную нервную систему, что выражается в неадекватных поступках.

Каптагон наркотик, относящийся к психостимуляторам. Он приводит к тому, что человек не спит, не ест, он достаточно активен. Кроме этого, у него повышается сексуальная возбудимость и восприятие. У некоторых до такой степени, что они не брезгуют представителями собственного пола, не являясь гомосексуалистами. Многие ведут себя под воздействием этого наркотика неадекватно, — пояснил нарколог Алексей Казанцев.

Наркотическая сотня

Посчитать, сколько наркоманов в рядах вооружённых формирований Украины, сложно, но можно предположить, основываясь на показаниях военнопленных. Например, задержанный солдат ВСУ из 25-й бригады заявил, что в подразделении было около 60% наркоманов. Неудивительно, если в других соединениях аналогичные цифры. Неадекватное поведение становится нормой для украинских силовиков.

Военкор Юрий Котенок рассказал в своём телеграм-канале, что жене российского военного, который находится в плену, украинские боевики отправили видео с издевательствами над ним. Наркоманы в погонах не щадят даже детей. В Житомирской области вояки из территориальной обороны убили 12-летнего Даниила Бельченко. Они посчитали, что ребёнок является диверсантом. Может ли человек в адекватном состоянии совершить такое?

Видео © Teleram / Z Свобдки ополчения Новороссии

Нарковойска Владимира Зеленского полностью подражают своему главнокомандующему. На днях президент Украины опубликовал видео, явно находясь под воздействием каких-то веществ. На нём он обещает всех победить и зачем-то благодарит керамического петушка. Видео с его ресурсов было удалено, но Интернет помнит всё.

Видео © Teleram / Z Свобдки ополчения Новороссии

Видео украинских военных, находящихся в неадекватном состоянии, тоже не редкость. Некий Андрей прилёг на землю где-то в лесочке. Судя по всему, перед этим он принял запрещённые вещества. Его побратимов не смущает, что рядом с нарковоином автомат.

Видео ©  Telegram / Призрак ЦИПсО

То, что где-то считается ненормальным, на Украине вписывается в рамки дозволенного. Если изначально российским войскам была поставлена цель освободить территорию Донбасса, а также провести денацификацию и демилитаризацию, то теперь можно добавить ещё один пункт — денаркоманизацию.

Некоторые депутаты Государственной думы заявили, что "боевую химию" на Украину завозят из США. Кроме этого, существует версия, что делается это не только в целях продолжения боевых действий, но и для экспериментов. Проще говоря, западные учёные оценивают то, как военный ведёт себя под веществами. А вот реабилитировать подсаженных на наркоту украинских вояк никто не собирается.

Для того чтобы вылечить, нужно желание человека, получившего зависимость. Шанс есть всегда, но это всё долго и дорого. Люди, которые находятся там, принимают наркотики не по своей воле: либо они вынуждены, либо их принуждают. Вышедшие с боевых действий — это люди с большим психическим расстройством, как минимум депрессией и посттравматическим стрессом. Реабилитация нужна комплексная, но последствия останутся на всю жизнь, — отметил психиатр высшей категории нарколог Владимир Каторгин.

Создание сверхлюдей и летальный исход

Из моих бесед с военными медиками могу сказать точно, что все солдаты армии Украины, которые попадали им в руки, очень сильно подвергались не только психологическому воздействию, но и химическому. Имеется в виду вещество, сходное с ЛСД, только гораздо мощное. То есть идея подготовить сверхчеловека в США витает достаточно давно, начиная с тех времён, когда готовили ЛСД для вьетнамской войны, чтобы солдаты стали более выносливыми, потеряли страх и так далее, — объяснил Лайфу член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

Южный Вьетнам: десантники 173-й воздушно-десантной дивизии США высаживаются из своих вертолётов. Фото © Getty Images

Южный Вьетнам: десантники 173-й воздушно-десантной дивизии США высаживаются из своих вертолётов. Фото © Getty Images

Эксперт отметил, что сами разработки ЛСД начались в США не просто так, они пришли из Третьего рейха, когда огромное количество химиков, психологов, психиатров, фармацевтов вывезли и спасли от трибунала. Сейчас "мы стали свидетелями того, что на тех военных базах, где готовились и обучались стандартам НАТО солдаты ВСУ, проводятся полноценные эксперименты", отмечает Судаков. Солдатам предлагают пройти лечение от страха экспериментальными препаратами, обещают сделать из них супервыносливых воинов.

Свидетели говорят, что эти солдаты теряют человеческий вид, а те, кто ставит над ними эксперименты, прекрасно понимают, что опыты окончатся летальным исходом. Ещё в 2019 году, когда было произведено исследование по биолабораториям в США, также рассматривался один из четырёх аспектов — воздействие особых психотропных препаратов на сознание бойцов. Я полагаю, что это звенья одной цепи, сейчас это становится очевидным, — сказал Судаков.

* ИГИЛ — запрещённая в РФ террористическая организация.

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Фото © Getty Images / Dmytro Smolyenko / Ukrinform / Future Publishing

Смогут ли вылечить наркоманов, воюющих в украинской армии?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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