Теперь Армии России предстоит ещё и денаркотизация ВСУ Боевую химию из арсенала боевиков ИГИЛ и запрещённые во всём мире психологические эксперименты используют западные инструкторы для поддержания ненависти к России в рядах ВСУ. 35522 35522 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Stringer/ Anadolu Agency

Если раньше украинские радикалы полностью подражали германским нацистам, то теперь они оставили атрибутику Третьего рейха, но взяли на вооружение методы ИГИЛ*. Отрезать конечности пленным, а потом демонстративно казнить их, совершать звонки родственникам пленных и, конечно же, употреблять наркотические вещества, которые стимулируют активность, — это методы не военнослужащих, а террористов. Теперь российским военным кроме демилитаризации и денацификации предстоит ещё и разбираться с наркоманами в рядах ВСУ.

Всё чаще у украинских силовиков на позициях находят наркотики, а пленные не скрывают, что имеют наркотическую зависимость и подсаживали их на запрещённые вещества командиры. Теперь даже допросы новых украинских военнопленных начинаются с того, употреблял сдавшийся солдат наркотические вещества или нет.

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Кроме того, расчеловечивание и звериная жестокость — элементы психологических программ, которым подвергается украинская армия, ставшая полигоном для запрещённых во всём мире экспериментов. Такое практиковали фашисты на захваченных территориях в Великую Отечественную войну.

Допинг для свирепости

Ни у кого не вызывает сомнений, что боевики с Ближнего Востока регулярно употребляли наркотики. Об этом писали не раз даже в западных СМИ.

— Этот наркотик почти никому не известен за пределами Ближнего Востока, до этого никто не пытался понять, как именно и как сильно он влияет на работу мозга и психики. Меня он заинтересовал после того, как я услышал несколько историй о том, что бойцы ИГИЛ использовали его для того, чтобы не чувствовать страха в бою и повысить боевой дух в группировке, — писал в журнале Nature нарколог из Института Скриппса в Ла-Холье Ким Янда. Учёный так говорил о каптагоне.

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И правда, в 2017 году, когда Янда опубликовал свою статью, особо никто не знал о каптагоне за пределами Ближнего Востока. Но теперь с ним знакомы и в Европе, а именно в Вооружённых силах Украины.

— Нужно исходить из того, что в каптагоне есть амфетамин и теофиллин. Это очень бодрящие компоненты, которые снижают защитные реакции организма на большие нагрузки. Надо сказать, что это опасный элемент допинга. Он создаёт элемент подавления страха. Каптагон — серьёзный продукт, приводящий человека к неадекватным реакциям, невероятной жестокости, свирепости. Надо сказать, что он давно используется в боевых действиях, — рассказал Лайфу глава центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Пленный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ рассказал, что подсадил его на запрещённые вещества взводный. Угощали бойца амфетамином. Каптагон — соединение амфетамина и теофиллина.

Видео © Teleram / Луганскинформцентр Z

Мог ли простой военный отличить каптагон от амфетамина, который тоже выпускается в таблетках? Интересно, что этот препарат называют "террористическим наркотиком" и "наркотиком джихада". Он разрушает центральную нервную систему, что выражается в неадекватных поступках.

— Каптагон — наркотик, относящийся к психостимуляторам. Он приводит к тому, что человек не спит, не ест, он достаточно активен. Кроме этого, у него повышается сексуальная возбудимость и восприятие. У некоторых до такой степени, что они не брезгуют представителями собственного пола, не являясь гомосексуалистами. Многие ведут себя под воздействием этого наркотика неадекватно, — пояснил нарколог Алексей Казанцев.

Наркотическая сотня

Посчитать, сколько наркоманов в рядах вооружённых формирований Украины, сложно, но можно предположить, основываясь на показаниях военнопленных. Например, задержанный солдат ВСУ из 25-й бригады заявил, что в подразделении было около 60% наркоманов. Неудивительно, если в других соединениях аналогичные цифры. Неадекватное поведение становится нормой для украинских силовиков.

Военкор Юрий Котенок рассказал в своём телеграм-канале, что жене российского военного, который находится в плену, украинские боевики отправили видео с издевательствами над ним. Наркоманы в погонах не щадят даже детей. В Житомирской области вояки из территориальной обороны убили 12-летнего Даниила Бельченко. Они посчитали, что ребёнок является диверсантом. Может ли человек в адекватном состоянии совершить такое?

Видео © Teleram / Z Свобдки ополчения Новороссии

Нарковойска Владимира Зеленского полностью подражают своему главнокомандующему. На днях президент Украины опубликовал видео, явно находясь под воздействием каких-то веществ. На нём он обещает всех победить и зачем-то благодарит керамического петушка. Видео с его ресурсов было удалено, но Интернет помнит всё.

Видео © Teleram / Z Свобдки ополчения Новороссии

Видео украинских военных, находящихся в неадекватном состоянии, тоже не редкость. Некий Андрей прилёг на землю где-то в лесочке. Судя по всему, перед этим он принял запрещённые вещества. Его побратимов не смущает, что рядом с нарковоином автомат.

Видео © Telegram / Призрак ЦИПсО

То, что где-то считается ненормальным, на Украине вписывается в рамки дозволенного. Если изначально российским войскам была поставлена цель освободить территорию Донбасса, а также провести денацификацию и демилитаризацию, то теперь можно добавить ещё один пункт — денаркоманизацию.

Некоторые депутаты Государственной думы заявили, что "боевую химию" на Украину завозят из США. Кроме этого, существует версия, что делается это не только в целях продолжения боевых действий, но и для экспериментов. Проще говоря, западные учёные оценивают то, как военный ведёт себя под веществами. А вот реабилитировать подсаженных на наркоту украинских вояк никто не собирается.

— Для того чтобы вылечить, нужно желание человека, получившего зависимость. Шанс есть всегда, но это всё долго и дорого. Люди, которые находятся там, принимают наркотики не по своей воле: либо они вынуждены, либо их принуждают. Вышедшие с боевых действий — это люди с большим психическим расстройством, как минимум депрессией и посттравматическим стрессом. Реабилитация нужна комплексная, но последствия останутся на всю жизнь, — отметил психиатр высшей категории нарколог Владимир Каторгин.

Создание сверхлюдей и летальный исход

— Из моих бесед с военными медиками могу сказать точно, что все солдаты армии Украины, которые попадали им в руки, очень сильно подвергались не только психологическому воздействию, но и химическому. Имеется в виду вещество, сходное с ЛСД, только гораздо мощное. То есть идея подготовить сверхчеловека в США витает достаточно давно, начиная с тех времён, когда готовили ЛСД для вьетнамской войны, чтобы солдаты стали более выносливыми, потеряли страх и так далее, — объяснил Лайфу член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

Южный Вьетнам: десантники 173-й воздушно-десантной дивизии США высаживаются из своих вертолётов. Фото © Getty Images

Эксперт отметил, что сами разработки ЛСД начались в США не просто так, они пришли из Третьего рейха, когда огромное количество химиков, психологов, психиатров, фармацевтов вывезли и спасли от трибунала. Сейчас "мы стали свидетелями того, что на тех военных базах, где готовились и обучались стандартам НАТО солдаты ВСУ, проводятся полноценные эксперименты", отмечает Судаков. Солдатам предлагают пройти лечение от страха экспериментальными препаратами, обещают сделать из них супервыносливых воинов.

— Свидетели говорят, что эти солдаты теряют человеческий вид, а те, кто ставит над ними эксперименты, прекрасно понимают, что опыты окончатся летальным исходом. Ещё в 2019 году, когда было произведено исследование по биолабораториям в США, также рассматривался один из четырёх аспектов — воздействие особых психотропных препаратов на сознание бойцов. Я полагаю, что это звенья одной цепи, сейчас это становится очевидным, — сказал Судаков.

* ИГИЛ — запрещённая в РФ террористическая организация.

Фото © Getty Images / Dmytro Smolyenko / Ukrinform / Future Publishing Смогут ли вылечить наркоманов, воюющих в украинской армии? 0 Да. Это придётся сделать Нет. Наркомания неизлечима Всех больных вылечит война

Авторы Даниил Черных