Как дорога на Харьков может открыть региону новые границы в другую страну Сразу после освобождения всей территории Харьковской области она может отколоться от Украины, и для этого создаются все предпосылки, но сначала Российской армии предстоит создать "харьковский котёл". 59056 59056 Обложка © ТАСС / EPA / Andrzej Lange

Процесс полураспада Украины продолжается и постепенно затрагивает территорию Харьковской области. Почти в одно и то же время произошли два знаковых события. Первое: подразделения МВД ЛНР вышли на границу Харьковской области, где соединились с другими силами, проводящими денацификацию и демилитаризацию Украины. Второе: глава временной гражданской администрации освобождённой территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил о возможности проведения референдума, где определится судьба региона.

"Дорога жизни"

Взятие под контроль участка трассы, соединяющей ЛНР и Харьковскую область, является важным событием. Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет пояснил журналистам, что теперь дорога может использоваться для обеспечения топливом и продуктами жителей части Харьковской области. До этого подразделения МВД ЛНР уже были на Харьковщине, однако теперь им удалось полностью убрать украинскую угрозу.

Дорога, о которой идёт речь, — трасса между Купянском и Сватовом. Это не просто кусок асфальта, а реальная "дорога жизни", по которой возможен не только подвоз гуманитарной помощи, но и эвакуация мирного населения на территорию Российской Федерации.

— Нельзя не сказать, что выполнена одна из ключевых задач специальной операции — освобождение территории ЛНР. Несмотря на это, подразделения МВД республики будут продолжать выполнять задачи по денацификации Украины, — заявил Игорь Корнет.

Можно предположить, что Сватово и Купянск станут опорными точками для концентрации российских и луганских военных при подготовке к битве за Донбасс и освобождению остальной части Харьковской области. Дороги из городов в Россию, а также на Славянск и пока ещё оккупированные Северодонецк и Лисичанск уже очищены от нацистов и безопасны.

— Выход на границы ЛНР — это одна из задач, которая ставилась, когда начиналась специальная военная операция. Сейчас территория ЛНР не взята полностью, однако северную границу мы уже контролируем. Это имеет тактическое значение, потому что донбасскую группировку, которая есть на территории ЛНР и ДНР, взломать можно именно с севера. Взяты под контроль пути коммуникации, контроль над потоками вооружения и перемещения живой силы противника, то есть это получение значительного превосходства на поле боя, — пояснил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Самоопределение Слобожанщины

Вместе с появлением дороги из ЛНР в Харьковскую область встаёт и вопрос о дальнейшем пути региона. С одной стороны, есть заявление руководства России о нежелании оккупировать регионы Украины, а с другой — процесс распада Незалежной запущен, подтверждением тому является ситуация в Херсонской области, которую уже предложили присоединить к Республике Крым и воссоздать Таврическую губернию.

Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Marienko

— В демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении среди населения опроса, референдума. И далее будем принимать решение, — пояснил журналистам Виталий Ганчев.

31 марта 2022 года глава временной гражданской администрации освобождённой территории Харьковской области заявил, что в районах, где есть Российская армия, сформированы органы местного самоуправления. Несмотря на то что жители боятся прессинга киевской власти, глава Харьковской области заверил, что Украина не вернётся на эти земли.

Здесь уместно вспомнить, что в 2014 году после нацистского переворота в Киеве пророссийские митинги проводились по всей территории юго-востока Украины. 7 апреля была провозглашена Донецкая Народная Республика. А вместе с ней была провозглашена и Харьковская Народная Республика.

Видео © YouTube / СОЮЗ ГРАЖДАН УКРАИНЫ и РОССИИ

Республика просуществовала всего несколько дней, но факт провозглашения остался. И его никто не отменял. Выбор харьковчан не был подкреплён референдумом, как это было сделано позже на территории ДНР и ЛНР, однако сейчас ситуация может измениться.

— Следует вспомнить слова Сергея Лаврова, который говорил, что мы не собираемся решать судьбу украинского народа, который должен сделать это сам. Если какая-то часть этого народа решит или создавать независимые республики, или входить в состав Российской Федерации, то кто мы такие, чтобы мешать подобному волеизъявлению? Насильственная украинизация может вызвать у широких слоёв населения отрицательную реакцию. Всё принудительное зачастую вызывает обратный эффект, поэтому есть подозрение, что очень много людей будут счастливы избавиться от Украины, — считает политолог Александр Роджерс.

"Харьковский котёл"

Необходимо отметить, что референдум по вопросу самоопределения Харьковской области должен происходить только после того, как вся территория региона будет освобождена. К сожалению, мы уже имеем печальный опыт деления бывшего субъекта Украины на несколько частей. В итоге это всё вылилось в проведение специальной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация территорий, оставшихся под контролем киевской власти. Однако сейчас неясно, когда будет освобождена Харьковская область.

— Я бы не сказал, что та группировка российских войск, которая находится на территории Харьковской области, обладает гигантским могуществом. Там находятся силы, которых достаточно, чтобы громить украинские войска и идти навстречу южной группе. Их цель — замкнуть "донбасский котёл". После разгрома украинских войск там войскам, скорее всего, дадут передохнуть, перегруппироваться. А вот дальше куда прикажет направляться Генеральный штаб — это уже другой вопрос, — рассказал Лайфу военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Эксперт считает, что на "донбасский котёл" может уйти не меньше месяца. Таким образом, освобождения Харькова можно ожидать не раньше чем к концу лета. В некоторой мере это будет даже символично, ведь 23 августа 1943 года Харьков был освобождён от фашистских захватчиков.

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров Отделится ли Харьковская область от Украины? 0 Да, регион станет независимым. Да, но потом войдёт в состав России. Нет. Харьковская область останется в составе Украины.

Авторы Даниил Черных