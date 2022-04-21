5 отличий работы российских лётчиков в "Операции Z", которые поразили Запад За последние несколько лет российские боевые самолёты и вертолёты совершили тысячи вылетов в разных точках мира, и теперь за их работой на Украине наблюдают эксперты со всего света. 90323 90323 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация стала неотъемлемым участником специальной операции на Украине. Лётчики наносят удары, которые не остаются без внимания западных экспертов. С одной стороны, создаются фейки об ударах по гражданской инфраструктуре, а с другой — работа российской авиации вызывает восхищение и вопросы.

Экономные удары

Турецкие журналисты знают, что такое российская авиация. Наши лётчики регулярно наносят и продолжают наносить удары по позициям боевиков, которых поддерживает Турция. Эксперт издания TRT Саад Хасан отметил, что Россия смогла переломить ход войны в Сирии. По его данным, российские самолёты совершили свыше 9 тысяч вылетов. Теперь же его удивило ограниченное применение авиации на начальных этапах спецоперации. Это особенно удивительно в связи с тем, что Россия практически полностью уничтожила украинскую систему ПВО, обезопасив полёты. Турецкий журналист считает, что чем больше Российская армия будет наступать, тем сильнее будет применять авиацию.

Между тем "ограниченное" применение авиации объясняется тем, что Россия использует её по мере нужд. Лётчики не бомбят жилые дома, больницы, детские сады и школы, а работают по военной инфраструктуре или местам, где замечено большое количество украинских боевиков.

Удары из России

Бомбардировщик Су-34 Вооружённых сил РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Как оказалось, российским самолётам не требуется входить в воздушное пространство Украины, чтобы нанести удар по украинским целям. Американское издание INSIDER со ссылкой на Пентагон сообщает, что, по данным ведомства, самолёты поднимаются в воздух около 200 раз в день, но многие из них не пересекают границу. Таким образом лётчики снижают риски быть сбитыми остатками украинской системы противовоздушной обороны.

Учитывая, что недалеко от российско-украинской границы располагаются военные аэродромы, например в Липецке, версия Пентагона кажется не такой и сказочной. Не стоит забывать и о гражданских аэропортах, которые сейчас закрыты в приграничных районах. Все знают о наличии у России высокоточного оружия, и именно оно применяется авиацией без пересечения границы.

— Они не хотят идти на большой риск со своими самолётами и пилотами, — заявил изданию PiPa News высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

"Кинжалом" по складу

Кадр уничтожения подземного склада ВСУ с помощью комплекса "Кинжал". Фото © Минобороны России

Бурю эмоций вызвал удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по подземному складу боеприпасов в Ивано-Франковской области. Считается, что это было первое применение ракет данного типа. Все признали, что уловить, а тем более сбить "Кинжал" практически невозможно.

Во-первых, сначала появилась версия, что "Кинжал" — это просто воздушный вариант "Искандера". Затем эксперты пришли к выводу, что Россия является лидером в разработке и применении гиперзвуковых ракет.

Запад взволновал не сам удар по складу, а именно применение "Кинжала". Они считают, что была не просто выполнена задача по уничтожению объекта, но и послан сигнал западным странам: у России есть оружие, которому нечего противопоставить. Издание WION отмечает, что "Кинжалы" обладают ядерным потенциалом. Носителем для них являются МиГ-31К.

Из открытых источников известно, что МиГ-31К базируются в Красноярском крае, но никто не запрещает их передислоцировать в другие районы, откуда и производить запуск по целям. Волнует западную прессу и применение ракет "Калибр". И хотя Украина не стала первым местом, куда они прилетали, но именно сейчас зарубежные специалисты оценили эффект их использования.

— "Калибр" — дозвуковая ракета, которая при хорошей системе ПВО перехватываемая, но это для тех стран, у которых есть современные ПВО. В своём классе это одна из лучших ракет. Она, безусловно, лучше, чем Tomahawk и другие аналоги. "Калибр" не является каким-то ноу-хау, но он очень удачный, его можно устанавливать и на самолётах, и на кораблях, и на земле, — пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Рискованные вертолётчики

Вертолёт Ка-52 Воздушно-космических сил РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наравне с самолётами боевые вылеты совершают и вертолётчики. Риски быть подбитыми у них гораздо выше. Вертолёты нельзя использовать, не пересекая границу, да и вероятность возможного поражения куда выше, чем у самолётов.

Независимый оборонный аналитик Гай Плопски в беседе с The Aviationist отметил, что российские винтокрылые машины летают на небольших высотах, и это очень рискованно, так как можно попасть под огонь ПЗРК. Он напомнил о вертолётной атаке на аэропорт Антонова, которая была в самом начале спецоперации. Действительно, риск погибнуть был велик, однако стоит напомнить, что десант в Гостомеле был высажен, он смог закрепиться и удерживать аэропорт. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что в операции участвовало почти 200 вертолётов.

Видео пролета российских вертолётов к аэропорту под Гостомелем. © t.me / swodki

Уже позже станет известно, что именно малые высоты обеспечили успех высадки, потому что украинские силовики не видели, кто летит. Стоит отметить, что западная пресса нередко лжёт о действиях российских ВКС на территории Украины, звучат призывы к Западу закрыть небо над её территорией.

— Естественно, на Западе сейчас активная антироссийская пропаганда. Она направлена и на само государство, и на армию, в том числе авиацию. Каждый может читать и смотреть эту пропаганду. Говорят, что успехи очень плохие, что везде военные преступления и так далее. Эта пропаганда слаба, потому что люди не верят такой информации. Сейчас такие записи могут появляться с возможными планами по закрытию неба на Украине, но это же будет означать начало третьей мировой войны, — рассказал Лайфу финский политолог Йохан Бекман.

Операция "Закрытое небо"

Лётчики в кабине истребителя-бомбардировщика Су-34. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командующий Воздушными силами Украины генерал-полковник Сергей Дроздов признал, что его бывшие подчинённые потеряли воздушное пространство. Во время подкаста Yahoo News — Skullduggery он заявил, что потенциал потерян и преимущество России в воздухе оценивается как 10 к 1. Также он отмечает, что у Украины есть подготовленные лётчики, но нет самолётов. Для того чтобы хоть как-то защитить небо, требуются поставки самолётов, считает Дроздов. Таким образом, украинский генерал признаёт, что российская авиация господствует в небе.

— Российскими ВКС полостью завоёвано господство в воздухе. Любые попытки его оспорить пресекаются жёстко и немедленно. Кроме того, наблюдается высокая активность поддержки наземных войск, поэтому можно только одно сказать — российские ВКС задачи выполнят успешно. На первом этапе была проведена блестящая воздушная операция с целью завоевания оперативного превосходства в районе боевых действий, а затем было получено господство на всём театре военных действий. Теперь наносятся удары по противнику, — отметил доктор военных наук Константин Сивков.

Видео работы СУ-24 на позициях под Авдеевкой © t.me / swodki

Известно, что Украине так никто и не предоставляет самолёты и "закрытое небо" не обеспечил. Теперь Незалежной приходится терпеть удары российской авиации, а западным экспертам анализировать, что происходит и как дальше жить.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Начнут ли западные СМИ объективно освещать действия Российской армии? 0 Да. Правду невозможно скрывать. Нет. Всё будет делаться, чтобы очернить действия России.

Авторы Даниил Черных