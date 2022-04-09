Для чего Украина угрожает российским самолётам, летящим в Приднестровье Киев пытается спровоцировать на участие в вооружённом конфликте Тирасполь, Кишинёв и Бухарест. 11232 11232 Обложка © ТАСС / Романенко Эрик

Украинский генералитет всеми силами пытается втянуть в боевые действия новые стороны. На этот раз взор киевских вояк упал на Приднестровскую Молдавскую Республику и Молдавию, а возможно — и Румынию. Начальник Управления по связям с общественностью Вооружённых сил Украины полковник Богдан Сеник заявил, что украинские ПВО будут уничтожать российские самолёты, направляющиеся в Приднестровье.

— Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолёты РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь, — сказал Сенник.

В Молдавии не особо поняли, кто и куда собрался лететь. Да, в столице Приднестровья есть военный аэродром, однако его никто не использует по прямому назначению. Президент Молдавии Майя Санду пояснила, что молдавские ведомства не располагают информацией о приготовлениях для использования аэрогавани.

Майя Санду. Фото © Shutterstock

МИД ПМР выпустило специальное заявление, где говорится, что непризнанная республика не имеет никаких военных намерений.

Для перелёта в Приднестровье российским самолётам действительно необходимо лететь над территорией нескольких регионов Украины, в том числе над ещё находящимися под контролем нацистов Одесской и Николаевской областями. Опасность такого полёта очевидна для всех и без напоминаний пресс-службы Минобороны Украины.

— Территория Украины — зона военных действий. Любые наши самолёты, которые оказываются в её радиусе, являются целью для ВСУ. Конечно, они будут сбивать всё российское, что летает над территорией Незалежной. Другое дело, что наши Вооружённые силы уничтожили 95% зенитно-огневых средств ВСУ. Им просто нечем сбивать. На малых высотах они могут применять ПЗРК, — отметил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

Демилитаризация Одессы

Украину продолжают накачивать оружием. Стало известно, что Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Это оружие, возможно, будет размещено в Одесской области.

По данным словацких СМИ, перевозка комплексов проводилась тайно и была осуществлена за два дня. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подтвердил, что С-300 были переброшены на Украину, при этом свою страну он не считает стороной конфликта. Взамен советских С-300 Словакия получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Не исключено, что именно поставка нового вооружения послужила причиной воинственных заявлений украинских вояк. Однако они явно переоценивают свои возможности.

Словакия по железной дороге переправляет на Украину комплекс ПВО С-300. Видео © Telegram / Kotsnews

— Все попытки сбивать нашу авиационную технику были в начале специальной военной операции. Сейчас их практически нет. Российская армия выявляет зенитно-ракетные комплексы и уничтожает. Разведка работает. Если такого рода комплексы появятся на Украине от Чехии или Словакии, то они будут законными военными целями. Вопрос их уничтожения — вопрос времени, — пояснил военный эксперт Алексей Ленков.

Специалист считает, что российские самолёты сейчас не будут летать в Приднестровье. Там находится миротворческий контингент, он может быть усилен в случае возникновения угрозы, однако в настоящее время этого не требуется. В случае же попыток Украины использовать зенитно-ракетные комплексы они будут просто уничтожены. Для этого у России есть все средства.

— Объекты ПВО Украины попадут под удар высокоточных систем поражения. Скорее всего, таковые ещё остались. Несмотря на заявления, что украинские ВВС полностью уничтожены, самолёты всё-таки продолжают совершать единичные вылеты. Наверное, что-то где-то было припрятано. Разведкой будут выявляться объекты ПВО. Стоит обратить внимание на то, что сегодня под Одессой впервые ударили по базе подготовки наёмников, соответственно — разведка начала работать в этом направлении, — рассказал Лайфу военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.

"Приднестровский" кейс

Украина уже не первый раз пытается разыграть "приднестровский" кейс. Втянув в российско-украинский конфликт Приднестровскую Молдавскую Республику, украинские политики надеются спровоцировать Молдавию и Румынию. Пока это плохо получается, но с уверенностью можно сказать, что новые заявления о Приднестровье будут продолжаться, так как украинская сторона ожидает, что Одессу будут брать части, дислоцированные именно там.

Между тем этому нет никакого подтверждения. Войска России и ПМР остаются на своих местах службы. Украинцам нужно понимать, что втягивание приднестровской группировки станет огромной ошибкой. Если сейчас фланг один — с николаевского направления, то может появиться новый. Это будет иметь смертельный исход для Украины.

Кроме этого, украинской стороне стоит учитывать, что втянуть Молдавию в вооружённый конфликт будет очень сложно. Для них показателен пример Украины. Руководство страны прекрасно осознаёт, что после того, как молдавский солдат выстрелит в русского, вопрос Приднестровья будет сразу же поднят снова. А сейчас никто не хочет воевать у Днестра. Кроме Украины, конечно.

Фото © Getty Images / Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket Что Украина планирует в отношении Приднестровья? 0 Втянуть в вооружённый конфликт. Ничего. Заявления украинской стороны не имеют смысла.

Авторы Даниил Черных