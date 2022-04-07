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5 сигналов Зеленского, которые могут говорить, что он не распоряжается своей судьбой

Провальные стендапы экс-комика и главы Незалежной в парламентах и всемирных организациях начинают действовать европейцам на нервы. Кому подчиняется политик, отрабатывая войну до последнего украинца?

Опубликовано 6 апреля 2022, 21:40
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Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Кадры охраны Зеленского

В Сети появились кадры, на которых во время поездки в Бучу у представителя личной охраны Владимира Зеленского на шевроне перевёрнут флаг Украины. Так часто ошибаются иностранцы, которые путают очерёдность цветов знамени Незалежной. Предположения о том, что глава киевского режима находится под охраной западных ЧВК, военные эксперты высказывали не раз. По их мнению, сначала это была американская частная военная компания, теперь — британская.

Фото © t.me / Оперативные сводки

Фото © t.me / Оперативные сводки

Политолог Марат Баширов не исключил, что к охране Зеленского причастен зарубежный спецназ. Глава Украины не реагирует на перевёрнутый шеврон, так как его могут удерживать в заложниках, чтобы контролировать политические решения Киева.

Экипировка, способы держать вооружение

Западные ЧВК. Фото © fondsk.ru

Западные ЧВК. Фото © fondsk.ru

Вычислить принадлежность охранников к западным ЧВК специалистам не представляет труда. Достаточно сравнить экипировку, которая отличается от одежды и снаряжения как ВСУ, так и украинских спецслужб. "Это видно по расположению шевронов, по тому, как они держат вооружение", — пояснил Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Перемещения Зеленского

Зеленского привезли в Бучу для раскручивания провокации, которую проводят там, обвиняя в гибели людей Российскую армию. Леонков отметил, что, если бы наши войска стояли в Гостомеле, он вряд ли бы согласился на эту поездку. Когда президент Украины заявлял, что находится в Киеве, все знали, что его доставили во Львов. Потом была сценка, свидетельствующая о невменяемости "лидера" республики, когда он вышел к иностранным журналистам, находясь в неадекватном состоянии. Затем после выпадения из эфиров на сутки поступила информация, что Зеленского переправили в Польшу.

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Мания Зеленского

Под Варшавой ему организовали резиденцию, где он имитировал свою киевскую. Но киевляне его не видели, в отличие от братьев Кличко, которые разъезжали по городу. Зеленский чувствует себя уверенно только за границей, где есть гарантии, что его не выкрадут. По поступающим к нам сведениям, у него есть маниакальная убеждённость, что российские спецслужбы его обязательно выкрадут, — рассказал Алексей Леонков.

Если провести историческую аналогию, то при штурме Берлина смерть Гитлера не помешала подписать акт о капитуляции, это сделали другие люди, которые потом также отвечали за свои преступления на Нюрнбергском процессе. Поэтому не имеет значения, будет жив Зеленский или нет, считают эксперты.

Зеленскому пророчат два сценария: либо он возглавит некое правительство Украины в изгнании, либо от него избавятся и его возглавит другой кандидат — Порошенко, — отметил Леонков.

Кураторы Зеленского

Стоит отметить, руководство НАТО уже заявляло, что в случае смерти Зеленского у них есть вариант обеспечения преемственности. Что выглядит как намёк на устранение президента Украины его кураторами, так как России он нужен живым для подписания договора о капитуляции и дальнейшего показательного суда над ним как военным преступником.

Кто охраняет и контролирует президента Зеленского? На этот счёт эксперты выдвигают ряд версий. Согласно первой, управление ситуацией целиком и полностью во власти МИ-6. Согласно другой, операцией по контролю над главой Украины руководят сразу несколько западных спецслужб.

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Фото © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency

Кто взял Зеленского в заложники и управляет им?

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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