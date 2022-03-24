Одобрит ли Байден вступление Польши в большую войну в Европе Что стоит за намерением Варшавы оказать Киеву военную помощь вне блока НАТО и какими силами она будет располагать? 64684 64684 Обложка © Getty Images / Krystian Dobuszynski / NurPhoto

Инициатива премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого внести 24 марта на рассмотрение саммитов НАТО и Европейского совета предложение о вводе на Украину "вооружённого миротворческого контингента" под эгидой Североатлантического блока грозит вылиться в большую войну в Европе.

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня предостерёг европейских политиков от этого шага, заявив, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это станет прямым столкновением Вооружённых сил России и альянса. Ранее лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский сообщал, что для размещения "вооружённого миротворческого контингента" достаточно подписи Зеленского.

Страны Евросоюза неоднозначно восприняли эту идею, однако многое будет зависеть от решения Вашингтона. Глава США прилетит в Европу в день саммита, а на следующий день отправится в Варшаву. Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, генсек НАТО Йенс Столтенберг критически оценили это предложение.

Какие страны могут поддержать Польшу

Фото © Getty Images / Krystian Dobuszynski / NurPhoto

Войти на Западную Украину Польша может в коалиции с другими странами. К такому альянсу могут присоединиться государства Прибалтики. Возможно, Румыния, Болгария или Венгрия, которая тоже надеется использовать ситуацию для оккупации Закарпатья, где проживает много венгров.

Вся эта риторика — на фоне высылки Варшавой 45 российских дипломатов. В то же время США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией. Военную технику НАТО с флагом США заметили в населённом пункте Бобровники.

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Для чего Польша оккупирует Львов

Если Варшава войдёт во Львов и объявит город зоной своего контроля, а затем разоружит все воинские части ВСУ и прекратит поставки вооружения, то столкновения с армией России удастся избежать, считают военные эксперты. Но это слишком маловероятный сценарий, потому что бандеровцы и нацбатальоны проходили обучение именно в польских лагерях и Варшава не согласится на денацификацию Украины.

В случае создания на Западной Украине зоны безопасности для ВСУ, благодаря чему киевские власти смогут восполнять потери, получать оружие, боеприпасы и питание, Варшаве грозит столкновение с российскими военными.

— Польшей движет отнюдь не желание защитить граждан Украины от якобы агрессии России, как подают это в Варшаве, а банальное стремление захватить территории государства, которое потеряло суверенитет. Например, забрать Львов и вернуть ему прежнее название Лемберг. И украинская армия не будет этому сопротивляться, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Пятая статья Устава НАТО на такую инициативу не распространится. Представитель США при ООН недавно заявляла, что любая страна альянса может вести военную операцию вне НАТО. Как Франция в Мали.

Если контингенту будет нанесён урон, за эту страну никто не вступится. Поляки будут действовать самостоятельно. Поддержат ли их США так же, как поддержали Украину, вопрос ясный, согласие Байдена если и будет получено, то, скорее всего, неофициально.

Какими силами будет располагать Польша

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Речь идёт о нескольких механизированных бригадах наземных войск. Три-четыре бригады составят от 12 до 16 тысяч человек. Естественно, им потребуется прикрытие с воздуха. Так как "без авиационного прикрытия вводить наземные войска — самоубийство в квадрате", объясняют эксперты. Но воздушное пространство контролирует Россия, и наши ракеты уже долетали до Львова.

— Понимают ли польские руководители, что отправленные на Украину солдаты будут уничтожены вместе с военной техникой? А если Польша развяжет боевые действия не только против России на Украине, но и против Белоруссии, она же получит ответ. И хотя это не будет считаться нападением на страну НАТО, а должно расцениваться как ответ на нападение страны блока, Варшава выступает в роли провокатора, когда такие действия могут перерасти в большую войну в Европе, — отметил Леонков.

Если Польша верит пропагандистским сообщениям Киева, что от Российской армии на Украине ничего не осталось, и думает, что её контингент не остановят, она должна заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН. Однако это ей не удастся — Россия наложит вето на такое решение.

Военный эксперт Игорь Коротченко не исключил сценария с передачей польским ВВС тактического ядерного оружия из США, которое складировалось в Европе. И в этом случае, как предупреждало руководство России, "мы будем бить по территориям, с которых произошла агрессия, и по тем, что принимали решение". То есть если будет совершена попытка развязать конфликт с применением ядерного оружия, то получат все.

Фото © Shutterstock Решится ли Польша на конфликт с Россией? 0 Да, иначе зачем туда едет Джо Байден Нет, поскольку это грозит всему миру третьей мировой

Авторы Елена Стафеева