5 причин, которые мешают проведению референдума на Украине о судьбе Донбасса Сколько времени потребуется Украине на восстановление страны, как долго будет работать военная администрация на территории Незалежной и что будет после завершения "Операции Z". 20478 20478 Военная техника на российской-украинской границе. Обложка © ТАСС / Коновалов Алексей

В ближайшее время никакого референдума по возможному компромиссу с Россией и судьбе Донбасса не последует. После завершения военной операции начнётся поиск террористов и бандитов, которые получили огромное количество оружия из рук киевской власти, и борьба с ними. Украинскому народу для того, чтобы прийти в себя и восстановить хозяйство, потребуется минимум десять лет.

Кремль прокомментировал высказывание Зеленского о референдуме. Напомним, накануне глава Украины заявил о необходимости проведения всеукраинского референдума о статусе Донецкой и Луганской народных республик.

— Это суверенное государство, внутригосударственные процедуры могут быть, но есть и переговоры, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не создаёт никаких специальных структур на освобождённых от националистов территориях Украины.

Референдум о независимости и вхождении в состав России

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Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что силы республики после освобождения своей территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины. А депутат Госдумы Андрей Луговой пояснил, что в случае, если жители южных областей Украины выступят за проведение референдума о независимости или о присоединении к России на территории их регионов, то РФ пойдёт им навстречу.

— Конечно, это должны решать жители южных областей Украины. Прежде всего имею в виду Запорожье, Херсонскую, Николаевскую области и Одессу. Одесса, как и Севастополь, — это символы государства российского и его истории. На мой взгляд, всё идёт к тому, что референдумы будут проведены, нужно просто создать соответствующие условия. Давить, конечно, не надо, но возможность такого рода людям обеспечить надо. Я за то, чтобы были проведены эти референдумы, — прокомментировал парламентарий, который считает, что население южных городов Украины достаточно спокойно воспринимает приход туда российских вооружённых сил.

Только после завершения "Операции Z"

Мариуполь. Военнослужащий ДНР в городе. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

К вопросу о референдуме вернутся только после завершения войсковой операции и окончания денацификации. Потому что сейчас подавляющая часть украинских органов власти как раз заражена нацизмом. Им наплевать на украинский народ. Города, которые освобождают, остаются без администрации. Она бежит с первыми звуками залпов. Прежде чем выбрать временные органы власти для проведения референдума, людям нужен период восстановления, чтобы они пришли в себя, увидели какие-то положительные изменения Алексей Леонков Военный эксперт

Период для восстановления страны

Политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев полагает, что в ближайшее время референдума не будет. — Восстановление разрушенного хозяйства на Украине займёт десять–пятнадцать лет, — считает он.

Уничтожение бандитов и террористов

Военная администрация со стороны России и республик Донбасса будет работать до тех пор, пока не соберут всё оружие, которое раздали людям, и пока общественный порядок будет нарушаться бандитами и террористами. На это может потребоваться не меньше года Олег Матвейчев Политолог и депутат Госдумы

Значительное число украинцев уехали из страны

Мариуполь. Местные жители перед эвакуацией в Россию. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Такой референдум в ближайшем будущем невозможен, полагает политолог Марат Баширов, так как часть украинских граждан уже выехала на территорию России, другая — в Европу. Дело даже не в том, что невозможно организовать правильный учёт для проведения голосования. Это уже никому неважно. Если бы об этом заявили хотя бы месяц назад, то, возможно, такое заявление восприняли бы серьёзно.

Сейчас всё это выглядит как в поговорке про зайцев, которые мечутся на острове во время наводнения, но деда Мазая нет и Зеленского никто не спасёт. Украинский президент по своей сути не государственный деятель, а артист и пиарщик. Ему кажется, что медийная составляющая реально влияет на физические процессы. Он живёт в своих иллюзиях и ничего не делает, даже целей не ставит. В ночных клубах есть такая категория лиц, оторванных от реальности, после двух ночи они танцуют сами по себе. Их не интересует, что происходит вокруг них. Так вот, среди потоков крови, к которой он шёл, и гибели людей, которых он намеренно привёл к этому, он ведёт себя точно так же Марат Баширов Политолог

Противоречит Конституции России

Для нас вопрос в отношении Крыма и Донбасса закрыт, потому что Крым и Севастополь уже два субъекта РФ, это закреплено в конституции. А донбасские республики признаны Россией как суверенные государства. Он хочет разделить ответственность, снять её с себя и размазать по сомнительному референдуму, который в этих условиях проводиться не может. Зеленский — военный преступник и рано или поздно будет отвечать перед своим народом и перед Россией Алексей Мартынов Политолог

Фото © Shutterstock Пройдёт ли на Украине референдум о независимости и вхождении в состав России? 0 Да, только после завершения военной операции. Нет, власти Украины будут этому сопротивляться. Пока не ясно, людям потребуется время на восстановление страны.

Авторы Елена Стафеева